Süper 1 Takım’a süper gala
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 08:39

22 Mayıs’ta vizyona girecek “Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi” filminin galası önceki gün Kanyon Paribu Cineverse’te yapıldı.

Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun imzasını taşıyan “Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi” filminin galası yoğun ilgi gördü. Anıl İlter, Tanem Sivar, Umut Oğuz gibi ünlü isimlerin de katıldığı galada çocuklara özel hediyeler dağıtıldı.

Gizem - Hakan - Lila Hatipoğlu / Gece Işık Demirel / Varol Yaşaroğlu

TÜRKİYE OLARAK GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ

Varol Yaşaroğlu, kendisinin de rol aldığı yapım için şunları söyledi:

“Oluşturduğum karakterlerin arasında yer almak bambaşka bir duygu. Filmde ‘Varol Abi’ olarak bir çizgi film yapma makinesi icat etmişim. Gece’ye (Gece Işık Demirel) diyorum ki; ‘Süper 1 Takım filmini yapalım o zaman’ ve yazmaya başlıyorum. Sonra da film oluşmaya başlıyor. ‘Süper 1 Takım’da ‘Kral Şakir’ karakterlerini de göreceksiniz. Gerçekten bomba gibi bir film. Vurgulamak istediğimiz çok önemli bir mesaj var. Diyoruz ki; Türkiye olarak güçlü bir aileyiz! Herkesi filmimize bekliyoruz.”

Edhem Dirvana

Filmin küçük yıldızı Gece Işık Demirel de “Çok heyecanlıyım. Süper 1 Takım çizgi dizisini heyecanla izliyordum. Tüm karakterleri çok seviyorum. Bence bu filmi izleyenler de benim gibi hepsini çok sevecek” dedi.

Umut Oğuz

