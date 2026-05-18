Süper 1 Takım’a süper gala

Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun imzasını taşıyan “Süper 1 Takım: Varol Abi’nin Çizgi Film Makinesi” filminin galası yoğun ilgi gördü. Anıl İlter, Tanem Sivar, Umut Oğuz gibi ünlü isimlerin de katıldığı galada çocuklara özel hediyeler dağıtıldı.

Varol Yaşaroğlu, kendisinin de rol aldığı yapım için şunları söyledi:

“Oluşturduğum karakterlerin arasında yer almak bambaşka bir duygu. Filmde ‘Varol Abi’ olarak bir çizgi film yapma makinesi icat etmişim. Gece’ye (Gece Işık Demirel) diyorum ki; ‘Süper 1 Takım filmini yapalım o zaman’ ve yazmaya başlıyorum. Sonra da film oluşmaya başlıyor. ‘Süper 1 Takım’da ‘Kral Şakir’ karakterlerini de göreceksiniz. Gerçekten bomba gibi bir film. Vurgulamak istediğimiz çok önemli bir mesaj var. Diyoruz ki; Türkiye olarak güçlü bir aileyiz! Herkesi filmimize bekliyoruz.”

Edhem DirvanaFilmin küçük yıldızı Gece Işık Demirel de “Çok heyecanlıyım. Süper 1 Takım çizgi dizisini heyecanla izliyordum. Tüm karakterleri çok seviyorum. Bence bu filmi izleyenler de benim gibi hepsini çok sevecek” dedi.

Umut Oğuz