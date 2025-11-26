×
Sultan'a saygı duruşu

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray#Yeşilçam#Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 08:07

TÜRK sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, 23 Kasım’da Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Türkan Şoray Film Müzikleri’ etkinliğine katıldı.

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin unutulmaz müziği eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı, tüm salon tarafından ayakta karşılandı. Sahnede sinema yıllarına dair anılarını paylaşan Şoray, ardından yerine geçerek Ahmet Baran ve İyilik Korosu’nun verdiği, kendi filmlerinin müziklerinden oluşan konseri izledi.

HAYATTAKİ EN KIYMETLİ HAZİNE

Sanatçı, 1.5 saat süren program boyunca zaman zaman oturduğu yerden mikrofonla şarkılara eşlik etti. Gecenin finalinde kanun sanatçısı Ahmet Baran’ın “Türk sinemasının ve kalplerimizin sultanına saygı duruşunda bulunmak istiyorum” sözleri üzerine tüm salon yeniden ayağa kalktı.

Bu anlardan çok etkilenen Şoray, “Sizlerle olmak çok güzeldi. Beni hâlâ böyle sevmeniz, el üstünde tutmanız benim için hayattaki en kıymetli hazinelerden biri” dedi. Atatürk’ün en sevdiği eserlerden ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ı seslendiren sanatçı, daha sonra ‘Memleketim’ şarkısında koroya eşlik ederek geceyi noktaladı.

#Türkan Şoray#Yeşilçam#Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi

