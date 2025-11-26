Sultan'a saygı duruşu

Haberin Devamı

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin unutulmaz müziği eşliğinde sahneye çıkan ünlü sanatçı, tüm salon tarafından ayakta karşılandı. Sahnede sinema yıllarına dair anılarını paylaşan Şoray, ardından yerine geçerek Ahmet Baran ve İyilik Korosu’nun verdiği, kendi filmlerinin müziklerinden oluşan konseri izledi.



HAYATTAKİ EN KIYMETLİ HAZİNE



Sanatçı, 1.5 saat süren program boyunca zaman zaman oturduğu yerden mikrofonla şarkılara eşlik etti. Gecenin finalinde kanun sanatçısı Ahmet Baran’ın “Türk sinemasının ve kalplerimizin sultanına saygı duruşunda bulunmak istiyorum” sözleri üzerine tüm salon yeniden ayağa kalktı.

Bu anlardan çok etkilenen Şoray, “Sizlerle olmak çok güzeldi. Beni hâlâ böyle sevmeniz, el üstünde tutmanız benim için hayattaki en kıymetli hazinelerden biri” dedi. Atatürk’ün en sevdiği eserlerden ‘Kırmızı Gülün Alı Var’ı seslendiren sanatçı, daha sonra ‘Memleketim’ şarkısında koroya eşlik ederek geceyi noktaladı.

Haberin Devamı