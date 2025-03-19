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Sultan’a Münih’te onur ödülü

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#Türkan Şoray#Münih Türk Film Günleri#Yaşam Boyu Başarı Ve Onur Ödülü
Sultan’a Münih’te onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 08:25

TÜRK sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray bu yıl 36’ncısı düzenlenen Münih Türk Film Günleri’nin onur konuğu olacak.

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1-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında usta oyuncuya “Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü” takdim edilecek.

Şoray’ın da katılacağı açılış gecesinde, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1977 yapımı kült film “Selvi Boylum Al Yazmalım” gösterilecek.

Münihli sinemaseverleri Türk filmleriyle buluşturacak festival, zengin programıyla da dikkat çekiyor.

“Adresi Olmayan Ev”, “On Saniye” gibi merakla beklenen filmlerin Almanya prömiyeri yapacağı programda, son dönemlerde Türkiye sinemasında çekilmiş farklı yapımlar yer alacak.

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#Türkan Şoray#Münih Türk Film Günleri#Yaşam Boyu Başarı Ve Onur Ödülü

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