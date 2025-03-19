Sultan’a Münih’te onur ödülü

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1-6 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival kapsamında usta oyuncuya “Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü” takdim edilecek.
Şoray’ın da katılacağı açılış gecesinde, yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı 1977 yapımı kült film “Selvi Boylum Al Yazmalım” gösterilecek.
Münihli sinemaseverleri Türk filmleriyle buluşturacak festival, zengin programıyla da dikkat çekiyor.
“Adresi Olmayan Ev”, “On Saniye” gibi merakla beklenen filmlerin Almanya prömiyeri yapacağı programda, son dönemlerde Türkiye sinemasında çekilmiş farklı yapımlar yer alacak.