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Şükran Ovalı: Caner hep haklı ve inatçı

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#Şükran Ovalı#Caner Erkin#İbrahim Selim
Şükran Ovalı: Caner hep haklı ve inatçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 08:15

ŞÜKRAN Ovalı, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu.

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Oyuncu, “İnatçılık konusunda kendini puanlamanı istesek 1 ile 10 arası ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Caner’i (Erkin) tanıyıncaya kadar 10’da 10 derdim. Caner’i görünce ‘İnat kim, ben kim’ dedim. İnatı temsil eder. Hep haklı ve inatçı. Ama tabii benim de Arnavut damarım var. ‘Bu böyle olmayacak’ dediğim zaman, geçmiş olsun. Geri vitesim o anlamda yoktur. Ben de inatçıyımdır. 8 diyebilirim kendime.”

14 KEZ ENGELLEDİM

Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin’i telefonda 14 kez engellediğini de açıkladı:

“Ben Caner’i bayağı sevmiyordum. Cilt doktorunda tanıştık. Zaten Beşiktaşlıyım her haliyle Fenerbahçeli olarak onu yok saydım. Caner tanışmak için elini uzattı ve ben ‘En büyük Beşiktaş’ dedim. Eli de havada kaldı. Doktora ‘Beni sen tanıştır’ demiş ve telefonumu almış. Tabii uyuz oldum. Bir de korkuyordum çünkü Caner maçlarda çok çirkefti. 1.5 yıl böyle benim reddetmelerimle sürdü. Bir gün, ‘Ben rüyamda gördüm, evleneceğiz’ dedi. Kesin manyak derken çocuğumuz oldu. Caner’i çok seviyorum. Ben onu 14 kez telefonda engelledim ve 9 yıldır bunun vicdan azabını çekiyorum.”

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#Şükran Ovalı#Caner Erkin#İbrahim Selim

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