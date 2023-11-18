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Suç ve Ceza Film Festivali başladı

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#Suç Ve Ceza Film Festivali#Pınar Altuğ#Hakan Bilgin
Suç ve Ceza Film Festivali başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 09:39

Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 13’üncüsü, önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen açılış töreniyle başladı.

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, önceki akşam yapılan törenle başladı. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Hakan Bilgin’in üstlendiği törende festivalin onur ödülleri sahiplerine takdim edildi. “Sinema Onur Ödülü”, sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na verildi. “Akademik Onur Ödülü” de insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye sunuldu. Törende ayrıca Alin Taşçıyan ile Hüseyin Özşahin’e “Sinemaya Katkı Ödülü” verildi. Bu yıl “ifade özgürlüğü” temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 23 Kasım’a kadar devam edecek.

Suç ve Ceza Film Festivali başladı


 

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#Suç Ve Ceza Film Festivali#Pınar Altuğ#Hakan Bilgin

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