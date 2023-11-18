Suç ve Ceza Film Festivali başladı

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13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, önceki akşam yapılan törenle başladı. Sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Hakan Bilgin’in üstlendiği törende festivalin onur ödülleri sahiplerine takdim edildi. “Sinema Onur Ödülü”, sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na verildi. “Akademik Onur Ödülü” de insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’ye sunuldu. Törende ayrıca Alin Taşçıyan ile Hüseyin Özşahin’e “Sinemaya Katkı Ödülü” verildi. Bu yıl “ifade özgürlüğü” temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 23 Kasım’a kadar devam edecek.

