'Su gibi' güzelliği bir değil iki kez tarih yazdı

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Türkiye Güzeli seçildikten bir yıl sonra bu kez ülkemizi temsil ettiği Avrupa Güzeli yarışmasında bir başka taç takıldı başına: Avrupa Güzeli. Kısaca söylemek gerekirse adını bu yarışmaların tarihine hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın en güzel kızı olarak yazdırdı.

O günlerden bu yana takvim yaprakları birbiri ardı sıra dökülüp gitti. Dile kolay, tam 42 yıl... Neredeyse yarım asra yakın bir süre. O iki yarışmada taç giyen güzel kız da yaş aldı... Evlenip çoluk çocuğa karıştı, kendine spot ışıklarının uzağında farklı bir hayat kurdu... Bütün bunlara rağmen yine de inanması zor ama o taçlı güzeli gördüğünde herkes aynı cümleyi kuruyor: "Yıllar sanki onun için hiç geçmemiş gibi...."

Gelin bir bakalım, doğuştan gelen güzelliğini ilerleyen yıllarda da koruyan bu ünlü kim...

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HEM TÜRKİYE HEM AVRUPA GÜZELİ TACINI GİYDİ

Belli bir yaşın üzerindekiler buraya kadar Neşe Erberk'ten söz ettiğimizi çoktan anladı. Bir başka deyişle 1983 yılının Türkiye Güzeli, bir yıl sonrasının da Avrupa Güzeli..

Bu yarışmalara katılmadan önce bir yandan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken diğer yandan da modellik yapan Erberk, bu sektörden çekileli epey uzun zaman oldu.

Yıllardır okul öncesi eğitim veren bir dizi anaokulunun kurucusu olarak hizmet veriyor. Hayatını da bir ayağı Türkiye'de bir ayağı ABD'de olacak şekilde sürdürüyor.

Türkiye'nin popüler kültür tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan bu taçlı güzeli bir hatırlayalım istedik.

Neşe Erberk önce Türkiye Güzeli seçildi. Bundan bir yıl sonra katıldığı yarışmada da Avrupa Güzeli seçildi.





1982'DE MANKENLİĞE BAŞLADI

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erberk, 1982'de manken olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl katıldığı manken yarışmada Bayan Vizyon seçildi. Bu durum ona Türkiye güzeli yarışmasına katılmak için ilhan verdi.

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Zaten o yarışmada da Türkiye Güzeli tacını giydi. 1984 yılında Türkiye'yi Avrupa Güzeli yarışmasında temsil etti ve o yarışmadan birincilikle döndü.

Sonrasında Neşe Erberk için mankenlik ve reklam sektörü geldi. Bir süreliğine ABD'de ünlü bir otomobil markasının kampanyasında 10 gün boyunca görev aldı.

1987 yılında kendi adını taşıyan biri mankenlik ve fotomodel ajansı kurdu. Üç yıl boyunca kendisi de mankenlik yaptı. Erberk 1997 yılında bu mesleğe gönül veren genç kızları yetiştirmek için bir okul açtı.

Bunun ardından yine eğitimle ilgili başka bir sektöre geçiş yaptı Neşe Erberk. Sonradan farklı yerlerde şubeleri açılan bir anaokulu markası yarattı.

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İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Bu arada evlendi ve anne de oldu taçlı güzel Neşe Erberk. Yakup Erden ile 1990 yılında yaptığı ilk evliliği çok uzun sürmedi. 1999'da ise bu kez Ayk Gurdikyan ile hayatını birleştirdi. Selin, Alin ve Lara adında üç tane kız çocuk sahibi oldu.

Neşe Erberk, son 9 yıldır yaşamını bir ayağı ABD, Miami'de bir ayağı Türkiye'de sürdürüyor.

YILLAR SONRA KIZI DA GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILDI

Bu arada Erberk'in üçüz kızlarından Selin Gurdikyan bundan iki yıl önce annesinin ayak izlerini takip ederek Türkiye Güzellik Yarışması'na katıldı. Orada üçüncü oldu ve bu kez de Türkiye'yi Miss Supranational'de temsil etti.

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Erberk, üçüzlerinden Alin'in mutlu gününü de geçen yıl sosyal medya hesabından duyurdu. Kızının Florida International University'den mezun olduğunu takipçileriyle paylaştı. Erberk o paylaşımında "Babası Ayk ve kardeṣi Lara ile bu gurur anını keyifle paylaṣırken gözlerim buğuluydu..." diyerek mutluluğunu ifade etti.

Neşe Erberk bugün artık 50'li yaşlarını da geride bıraktı... Elbette yıllar içinde büyüdü, olgunlaştı ama taçlı güzelliğini hala koruyor.