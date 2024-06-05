Stiller konuştu

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Elle Style Awards 2024 X P&G Beauty, sahne, moda ve tasarım alanlarında fark yaratan stilleri ve başarılarıyla ilham veren isimleri önceki akşam Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da yapılan törenle ödüllendirdi.
Sunuculuğunu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın üstlendiği törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Tören sonrası düzenlenen partide Hande Yener sahneye çıktı.
İŞTE ÖDÜLLER
Pantene yılın yükselen kadını: Sıla Türkoğlu
Aktif vatandaşlık ödülü: Haluk Levent
İlham veren isim: Norm Ender
Moda vizyoneri: Ayşe ve Ece Ege
Marka elçisi: Hafsanur Sancaktutan-Boran Kuzum
Moda influencer’ı: Duygu Özaslan
Stil sahibi kadın oyuncu: Hazar Ergüçlü
Stil sahibi erkek oyuncu: Mert Yazıcıoğlu
Sporcu: Buse Naz Çakıroğlu
Stil sahibi müzisyen: Mert Demir
Stil sahibi iş insanı: Rezzan Benardete
Televizyon performansı: Demet Evgar
Dijital performans: Birce Akalay
Moda tasarımcısı: Özgür Masur
Moda iş birliği: Hande Erçel
Yükselen moda tasarımcısı: Burcu Erguvan
Venus pürüzsüz özgüven ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı
Yılın Elle kızı: Ahsen Eroğlu
Stil ikonu: Zerrin Tekindor
Kanal D’nin sevilen dizisi “Taş Kağıt Makas”ın Fecir’i Burak Yörük, ödül törenine sevgilisi Tuana Yılmaz’la geldi. Geçen hafta Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunan oyuncu, sorular üzerine “Biz çok seviyoruz birbirimizi. Doğum günümde teklif ettim. Çok güzel bir geceydi. Henüz evlilik için tarih düşünmedik” dedi.
Şevval Sam geceye oğlu Taro Emir Tekin’le katıldı. Tekin, “Birlikte bir proje yapmak ister misiniz” sorusuna “Onur duyarım ama annem reddetti” dedi. Sam konuya “Onu izlemekten yapamam. Birbirimize ‘Niye öyle yaptın’ falan deriz” diyerek açıklık getirdi.
Zeynep Bastık törende baştan aşağı pembe giydi.
Buse Naz Çakıroğlu, ‘yılın sporcusu’ ödülünün sahibi oldu.
Zerrin Tekindor ‘yılın stil ikonu’ seçildi.
Aşkları kısa süre önce başlayan Çiğdem Batur ve Gökhan Keser törene el ele katıldı.
Tuba Büyüküstün muhabirlerin “Bronzlaşmışsınız, tatilden mi geldiniz?” sorusuna “Bodrum’daydım, biraz bronzlaştım” yanıtını verdi.
Arzum Onan, Tayfun Ali Kaba tasarımı elbiseyle geceye katıldı.
Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri Hande Yener’di. After party’de de sahneye çıkan şarkıcı, sorular üzerine şöyle konuştu: “Styling’ler konuşuyor. Özel bir şeyler hazırladım kendim için de. Bu enerji bana bir şeyler katıyor. 24 yıldır yapmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum ve hep aradığımı buluyorum. Uzun zamandır polemiklere de dahil olamıyorum ama bu yaz bol bol polemik olacak. Tekrar magazin günlerimize dönebiliriz.”