Stiller konuştu

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Elle Style Awards 2024 X P&G Beauty, sahne, moda ve tasarım alanlarında fark yaratan stilleri ve başarılarıyla ilham veren isimleri önceki akşam Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da yapılan törenle ödüllendirdi.

Sunuculuğunu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın üstlendiği törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Tören sonrası düzenlenen partide Hande Yener sahneye çıktı.

İŞTE ÖDÜLLER

Pantene yılın yükselen kadını: Sıla Türkoğlu

Aktif vatandaşlık ödülü: Haluk Levent

İlham veren isim: Norm Ender

Moda vizyoneri: Ayşe ve Ece Ege

Marka elçisi: Hafsanur Sancaktutan-Boran Kuzum

Moda influencer’ı: Duygu Özaslan

Stil sahibi kadın oyuncu: Hazar Ergüçlü

Stil sahibi erkek oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

Sporcu: Buse Naz Çakıroğlu

Stil sahibi müzisyen: Mert Demir

Stil sahibi iş insanı: Rezzan Benardete

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Televizyon performansı: Demet Evgar

Dijital performans: Birce Akalay

Moda tasarımcısı: Özgür Masur

Moda iş birliği: Hande Erçel

Yükselen moda tasarımcısı: Burcu Erguvan

Venus pürüzsüz özgüven ödülü: Ayşe Begüm Onbaşı

Yılın Elle kızı: Ahsen Eroğlu

Stil ikonu: Zerrin Tekindor

Kanal D’nin sevilen dizisi “Taş Kağıt Makas”ın Fecir’i Burak Yörük, ödül törenine sevgilisi Tuana Yılmaz’la geldi. Geçen hafta Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunan oyuncu, sorular üzerine “Biz çok seviyoruz birbirimizi. Doğum günümde teklif ettim. Çok güzel bir geceydi. Henüz evlilik için tarih düşünmedik” dedi.

Şevval Sam geceye oğlu Taro Emir Tekin’le katıldı. Tekin, “Birlikte bir proje yapmak ister misiniz” sorusuna “Onur duyarım ama annem reddetti” dedi. Sam konuya “Onu izlemekten yapamam. Birbirimize ‘Niye öyle yaptın’ falan deriz” diyerek açıklık getirdi.

Zeynep Bastık törende baştan aşağı pembe giydi.

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Buse Naz Çakıroğlu, ‘yılın sporcusu’ ödülünün sahibi oldu.

Zerrin Tekindor ‘yılın stil ikonu’ seçildi.

Aşkları kısa süre önce başlayan Çiğdem Batur ve Gökhan Keser törene el ele katıldı.

Tuba Büyüküstün muhabirlerin “Bronzlaşmışsınız, tatilden mi geldiniz?” sorusuna “Bodrum’daydım, biraz bronzlaştım” yanıtını verdi.

Arzum Onan, Tayfun Ali Kaba tasarımı elbiseyle geceye katıldı.

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Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri Hande Yener’di. After party’de de sahneye çıkan şarkıcı, sorular üzerine şöyle konuştu: “Styling’ler konuşuyor. Özel bir şeyler hazırladım kendim için de. Bu enerji bana bir şeyler katıyor. 24 yıldır yapmadığım şeyleri yapmaya çalışıyorum ve hep aradığımı buluyorum. Uzun zamandır polemiklere de dahil olamıyorum ama bu yaz bol bol polemik olacak. Tekrar magazin günlerimize dönebiliriz.”