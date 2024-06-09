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Stadyumda 30. yıl konseri

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#Yıldız Tilbe#Ersay Üner#Kral Pop Radyo
Stadyumda 30. yıl konseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 09:37

Yıldız Tilbe, 30’uncu sanat yılını bu gece Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda kutlayacak.

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Tilbe, gecede sevilen şarkılarını seslendirecek. Sanatçı, hayranlarına duygu ve anlam yüklü bir gece sunacağını da söyledi.

Şek Organizasyon tarafından düzenlenen konserin başlangıcını Kral Pop Radyo’nun DJ’leri yapacak.

Ardından Türkçe popun birçok hit şarkısının yaratıcısı Ersay Üner sahne alacak.

Stadyumda 30. yıl konseri

Tilbe, 20 kişilik dev orkestrasıyla özel tasarlanmış sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katılacağı konserin biletleri tükenmek üzere.

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#Yıldız Tilbe#Ersay Üner#Kral Pop Radyo

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