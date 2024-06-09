Stadyumda 30. yıl konseri

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Tilbe, gecede sevilen şarkılarını seslendirecek. Sanatçı, hayranlarına duygu ve anlam yüklü bir gece sunacağını da söyledi.



Şek Organizasyon tarafından düzenlenen konserin başlangıcını Kral Pop Radyo’nun DJ’leri yapacak.

Ardından Türkçe popun birçok hit şarkısının yaratıcısı Ersay Üner sahne alacak.

Tilbe, 20 kişilik dev orkestrasıyla özel tasarlanmış sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Sanat, iş ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katılacağı konserin biletleri tükenmek üzere.