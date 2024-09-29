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“Sorguda” sanatseverlerle buluştu

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#Sergi#Sorguda#Şahin Demir
“Sorguda” sanatseverlerle buluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 13:02

Şahin Demir, küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Sorguda” isimli resim sergisi ile DG Art Project ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

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Portrelerinde hiper gerçekliği yakalamış yüzleri, durağanlığın içinde katman katman yükselen boyaların etkisiyle hareketlendiren ressam Şahin Demir, Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Sorguda” isimli resim sergisi Polat Piyalepaşa’daki DG Art Project’te sanatseverlerle buluştu.

Resim sergisinin açılış kokteyline büyük ilgi gösteren sanatseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Sanatçı eserlerinde şehrin karmaşasının içinde koşturan, gürültünün içinde sessizliğe boğulmuş insan suretlerini resmettiği bu sergisinde; susmuş, gözleri ile konuşan, derdi tasası birbirinden farklı, hayatı sorgulayan insan yüzlerini tuvaline taşıyor.

“Sorguda” sanatseverlerle buluştu

Dursun Gündoğdu-Umut Üner- Mustafa Aksakallı- Sinan Engin
Sorguda” isimli sergi, 12 Ekim 2024 tarihine kadar DG Art Project’te ziyaret edilebilir.
“Sorguda” sanatseverlerle buluştu

Ayşe Akçın-Merve-Akyürekli-Emre-Aksoy

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“Sorguda” sanatseverlerle buluştu
Ömer-Aslıhan Abacı- Filiz Yılmaz-Dursun Gündoğdu- Fatih Öztürk

“Sorguda” sanatseverlerle buluştu
Eda-Selim Kosif

 

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#Sergi#Sorguda#Şahin Demir

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