“Sorguda” sanatseverlerle buluştu

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Portrelerinde hiper gerçekliği yakalamış yüzleri, durağanlığın içinde katman katman yükselen boyaların etkisiyle hareketlendiren ressam Şahin Demir, Küratörlüğünü Zeynep Öztürk’ün üstlendiği “Sorguda” isimli resim sergisi Polat Piyalepaşa’daki DG Art Project’te sanatseverlerle buluştu.
Resim sergisinin açılış kokteyline büyük ilgi gösteren sanatseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Sanatçı eserlerinde şehrin karmaşasının içinde koşturan, gürültünün içinde sessizliğe boğulmuş insan suretlerini resmettiği bu sergisinde; susmuş, gözleri ile konuşan, derdi tasası birbirinden farklı, hayatı sorgulayan insan yüzlerini tuvaline taşıyor.