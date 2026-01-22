×
Wanda Nara, son dönemde Mauro Icardi’yle çocukları için daha fazla iletişim kurduklarını söyledi.

Uzun süre karşılıklı suçlamalarla gündeme gelen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında rüzgâr tersine döndü.

10 yıllık evliliğin ardından olaylı şekilde boşanan çift, ayrılık sonrası yaşadıkları polemiklerle uzun süre gündemi meşgul etmişti.

Wanda Nara yaptığı son açıklamayla şaşırttı. Nara, bir takipçisinin “Mauro ile aran nasıl?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Son zamanlarda çocuklarımın babalarıyla çok fazla diyalog kuruyoruz. Bazen hemfikir oluyoruz, bazen olmuyoruz ama durum çok gelişti. Sonsuza dek aile olacağız.”

