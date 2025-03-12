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'Sonradan Gurme'nin çekimleri başladı

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#Hamdi Alkan#Sonradan Gurme#Aslıhan Güner
Sonradan Gurmenin çekimleri başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 11:36

Yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan’ın oturduğu “Sonradan Gurme” filminin çekimleri iki aylık hazırlığın ardından Gaziantep’te başladı.

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Başrollerini Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu, Metin Yıldız, Ali Çatalbaş, Zeynep Alkan, Mihriban Er, Hakan Bilgin ve İlker Aksum’un paylaştığı filmin çekimleri dört hafta sürecek.

Filmin seti için Gaziantep’in tarihi çarşıları ve hanları kullanılacak.

Sonradan Gurmenin çekimleri başladı

Senaryosunu Şeyda Delibaş’ın kaleme aldığı “Sonradan Gurme” define avcısı olan üç arkadaşın Antep’te Zeugma dönemine ait ‘kutsal sarımsak döveceği’ni bulmak için yola çıkarak Şeker Han’da suşi restoranı açmasını konu alıyor.

 

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#Hamdi Alkan#Sonradan Gurme#Aslıhan Güner

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