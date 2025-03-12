'Sonradan Gurme'nin çekimleri başladı

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Başrollerini Aslıhan Güner, Timur Acar, Orhan Uslu, Metin Yıldız, Ali Çatalbaş, Zeynep Alkan, Mihriban Er, Hakan Bilgin ve İlker Aksum’un paylaştığı filmin çekimleri dört hafta sürecek.

Filmin seti için Gaziantep’in tarihi çarşıları ve hanları kullanılacak.

Senaryosunu Şeyda Delibaş’ın kaleme aldığı “Sonradan Gurme” define avcısı olan üç arkadaşın Antep’te Zeugma dönemine ait ‘kutsal sarımsak döveceği’ni bulmak için yola çıkarak Şeker Han’da suşi restoranı açmasını konu alıyor.