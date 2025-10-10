Songül Öden kitap yazdı

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 08:06

Oyuncu Songül Öden ilk kitabıyla edebiyat dünyasına adım atıyor. Öden’in kaleme aldığı öyküleri bir araya getiren “#eşrefimahlukat” adlı eser, 17 Ekim’de okurla buluşacak.

OYUNCULUKTAN YAZARLIĞA

Sinema, tiyatro ve televizyon projelerinde canlandırdığı rollerle beğeni kazanan ve birçok ödüle layık görülen Songül Öden şimdi de edebiyat dünyasında adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Öden, uzun yıllardır devam eden yazma tutkusunu, tamamladığı ilk kitabıyla görünür kılıyor.

ÖYKÜLERLE “İNSAN OLMA” HALİ

Songül Öden, bir süredir kaleme aldığı öyküleri “#eşrefimahlukat” adlı kitapta bir araya getirdi. Ünlü oyuncunun “insan olma” halini tüm çelişkileriyle birlikte ele aldığı kitabı, 17 Ekim’de İletişim Yayınları tarafından yayımlanacak.

UNUTMAK NASIL HAFİFLETİCİ

Kitabın arka kapağında Songül Öden’in şu satırlarına yer verildi: “Unutmak; nasıl hafifletici bir kelime, içinde milyonlarca özgürlük barındırıyor... Sorumluluğu evrenin bilmem neresine bırakıp gitmek... Sorumlu olmamak... Sorumlu tutmamak... Akvaryumda cama ya da birbirlerine çarptıkları anda en başından başlayan, neden orada olduklarınıunutan balıklar gibi...”

