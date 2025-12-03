İyi haber aylar sonra geldi... Soner Olgun: Tedavim sona erdi, enerjim yerinde!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2025 08:20
8 ay önce pankreas kanseri teşhisi konulan ünlü şarkıcı Soner Olgun, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Kemoterapi ve radyoterapi seanslarının tamamlandığını belirten sanatçı, tedavinin devam edip etmeyeceğine doktorlarının karar vereceğini söyledi:
“Doktorların önerdiği bütün tedavileri aldık. Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda takip altındayım. Önümüzdeki günlerde bir konsültasyon yapılacak. Ek tedavi gerekip gerekmediğine doktorlarım karar verecek.”ÜRETMEYE DEVAM
Kendisini iyi hissettiğini dile getiren Olgun, müzik çalışmalarına devam ettiğini de açıkladı: “Enerjim yerinde ve moralim iyi. Çalışmalarımı ve sahnelerimi sürdürüyorum. Aralık ayının 16’sında Özlem Olgun’la birlikte hazırladığımız yeni çalışmamız yayınlanacak. Hemen ardından benim bir başka çalışmam dinleyicilerimle buluşacak. Üretmeye devam ediyorum.”