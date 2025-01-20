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Soner Arıca: O rakamların karşılığı yok

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#Soner Arıca#Rekabet Kurumu#Nişantaşı
Soner Arıca: O rakamların karşılığı yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 10:01

Soner Arıca hafta sonu Nişantaşı’nda objektife takıldı.

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“Best of” albüm çalışmasının hazırlıklarına devam ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, sanatçıların yılbaşı konserlerinde aldıkları astronomik ücretler sorulunca sitemli konuştu:

“O kadar yanıltıcı rakamlar söyleniyor ki, bu durum zincirleme olarak ekip arkadaşlarımıza yansıyor. Gerçek olamayacak şeyler, zaten o rakamların matematiksel karşılığı yok.”

Soner Arıca: O rakamların karşılığı yok

Rekabet Kurumu’nun oyunculuk ve menajerlik ajanslarına inceleme başlatmasıyla ilgili düşüncesi de sorulan Arıca, “Tüm sektörlerde buna benzer şeyler oluyor. Yanlış hesapların hepsi Bağdat’tan döner. Benim de maddi ve manevi olarak hakkım yenmiştir, olmadı diyemiyorum” dedi.

 

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#Soner Arıca#Rekabet Kurumu#Nişantaşı

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