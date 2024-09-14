Sonbaharda yaz eğlencesi

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Doğa Can Anafarta’nın yönetmenliğini, Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Balıbey’in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu da bulunuyor.

Çekimleri Bodrum’da gerçekleşen film, 18 Ekim’de vizyona girecek.

Film, yazın enerjisini sonbaharda sinema salonlarında devam ettirecek. Aşk, dostluk, ilişkilere dair söyleyeceklerini, yüksek bir tempoda anlatan “Gelin Takımı” oyuncularının arasındaki uyum ve eğlence de dikkat çekecek.