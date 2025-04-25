Bunca güzel sürprizi kendisi bile beklemiyordu... Üç gün sonra hayatında yeni bir sayfa açılıyor

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Ama bazen de insanın karşısına beklemediği sürprizler çıkar... Biz bugün böylesi bir durumda olan tanıdık bir isimden söz edeceğiz.

Daha doğrusu son üç yıldır bütün dünyanın tanıdığı birinden..

Aslında üniversite diplomasını aldığında kafasında bambaşka bir plan vardı. Hayat ona beklemediği güzel bir sürpriz hazırladı.

Önceki yıl dünyanın gözleri önünde evlendi. Sonra da bunun arkası geldi, yine yüzünü güldüren olaylarla karşılaştı.

Şimdi ise hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor, bu ayın son günlerinde yeni yaşına girecek.

Gelin, yaptığı evlilik ile birlikte hayatı planladığından çok başka bir noktaya giden bu ünlü kişiye biraz daha yakından bakalım.. Bugün bulunduğu noktaya nasıl geldiğini hatırlayalım.

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2022 YILINDAN BU YANA DÜNYA SAHNESİNDE

Bu anlattığımız kişi Ürdün kraliyet ailesinin gelini, ülkenin gelecekteki kralı Prens Hüseyin'in iki yıl önce evlendiği Prenses Rajwa.

Suudi Arabistanlı bir aileye mensup olan ve bir arkadaşı aracılığıyla kocası Prens Hüseyin ile tanışan Rajwa, önümüzdeki 28 Nisan'da 30 yaşını bitirip 31 yaşına girecek.

2022 yılında dünyanın en çok dikkat çeken ailelerinden birine mensup olan Prens Hüseyin ile nişanlanıp dünya sahnesine çıkan Rajwa'nın hayatı o noktadan sonra belki kendisinin bile gençlik yıllarında hayal etmediği bir noktaya geldi.

Nişan yüzüğü parmağına takıldığı andan itibaren Ortadoğu'nun Kate Middleton'ı olarak tanınan Prenses Rajwa, 2023 yılının 1 Haziran günü Prens Hüseyin ile evlendi.

Hem de benzerine 30 yıldır rastlanmayan gösterişli bir törenle.

İLK BEBEKLERİ DE GEÇEN YIL AĞUSTOS AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Ürdün tahtının gelecekteki sahipleri Rajwa ile Hüseyin, geçen yıl ağustos ayının başından bu yana da dünya gündeminin ilk sırasında yerlerini aldı. Bunun nedeni de ilk bebeklerine kavuşmaları.

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Düğünden 10 ay sonra gelen bebek haberi sonunda tamamına erdi ve Rajwa ile Hüseyin, İman adını verdikleri ilk çocuklarını, minik kızlarını kucaklarına aldı.

Bu sayede Kraliçe Rania ve Kral Abdullah da ilk torun sevincini yaşamış oldu.

Ürdün'ün gelecekteki kraliçesi Rajwa ya da eski adıyla Rajwa Al Saif, Suudi Arabistan'ın önde gelen ailelerinden birinin üyesi olarak dünyaya gözlerini açtı.

DÜĞÜNÜNDEN 8 AY SONRA BABASINI KAYBETTİ

Düğününden aylar sonra kaybettiği babası Halid tanınmış bir iş insanı annesi ise yine ülkesinin tanınmış ailelerinden gelen Azza al Suadiri. Rajwa'nın kendisinden büyük iki erkek bir tane de kardeşi var.

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1994 doğumlu Riyad doğumlu Rajwa, o nişan haberinin duyurulmasından sonra bir anda dünyadaki monarşi ailelerini yakından takip edenlerin ilgi odağına girdi.

Uzun saçları, endamı, sıcak gülümsemesi, güvenli ve ölçülü duruşuyla İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Prenses Catherine'e yani Kate Middleton'a benzetildi.

2000'Lİ YILLARIN YENİ MASAL PRENSESİ

Durum böyle olunca tam da "bin bir gece masalları"ndaki prensesler gibi bir izlenim yaratan Rajwa'nın kim olduğu merak uyandırdı.

Nişan haberi duyurulduğunda genç kızla ilgili en çok bilinen ayrıntı Suudi Arabistanlı çok zengin bir iş insanının kızı olduğuydu. Rajwa ilk anda sadece varlıklı bir iş insanının kızı gibi görünse de durum tam olarak öyle değil.

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Ülkesinin önde gelen ailelerinden birine mensup. Annesi, Suudi Arabistan Kralı'nın annesinin soyundan geliyor.

ASLINDA MİMAR OLACAKTI

Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden mezun olan babası Halid Bin Musaid bin Saif bin Abdulaziz Al Saif, inşaat mühendisi. Aynı zamanda önde gelen bir inşaat şirketinin kurucusu.

Rajwa da babası gibi üniversite mezunu. Onun gibi kendi ülkesi dışında tamamladı eğitimini. ilk ve ortaokulun ardından ABD'deki Syracuse Üniversitesi'nde mimari eğitimi gördü.

Yani Ürdün sarayının gelini Rajwa, büyük olasılıkla mesleğini yapmayacak ama bir mimar.

Syracuse'deki eğitiminin ardından Los Angeles'a geçen Rajwa orada da Fashion Institute of Design and Merchandising'de eğitimini sürdürdü. O sırada bir yandan da bir mimarlık firmasında çalıştı. Ama sonra kader onun yolunu Prens Hüseyin aracılığıyla Ürdün sarayına ulaştırdı.

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2022'DE NİŞANLANDI... ONU DÜNYAYA 'ÜÇÜNCÜ KIZIM' DİYE TANITTI

Prens Hüseyin ile Rajwa El Sahif'in nişanlandığı haberi Ürdün kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından 17 Ağustos 2022 günü duyuruldu.

Kraliçe Rania kendi Instagram hesabını kullanarak dört çocuğunun en büyüğü olan Hüseyin'in evliliğe ilk adımı attığı haberini takipçileriyle paylaştı.

Kraliçe Rania, Kral Abdullah ile evliliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Veliaht Prens Hüseyin'in Rajwa Al Saif ile nişanlandığını Instagram hesabından "benim üçüncü kızım" sözleriyle duyurdu.

NASIL TANIŞTIKLARI MERAK KONUSU OLDU

Bu arada Rajwa ile Hüseyin nişanlandıktan sonra nasıl tanıştıkları da merak konusu oldu. Bu tür göz önünde insanlar söz konusu olduğunda hep yaşanan bir durumdan onlar da nasiplerini aldı.



Çiftin, görücü usulü tanıştığı, bu tanışıklıkta da Rajwa'nın annesinin etkisi olduğu konuşuldu. Fakat düğüne birkaç ay kala Prens Hüseyin, şu anda karısı ve çocuğunun annesi olan Rajwa ile nasıl tanıştığını katıldığı bir sohbette anlattı.

Prens "Rajwa ile eski bir okul arkadaşım aracılığıyla tanıştım. Kendimi şanslı olarak nitelendiriyorum. Çünkü insan her gün Rajwa gibi biriyle tanışmaz" dedi. Yani özetlemek gerekirse Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı Rajwa al Saif ile nasıl tanıştığını açıklayarak bu konuda iddialar ileri sürenlere de "ters köşe" yapmış oldu.

'OĞLUM İÇİN ETTİĞİM BÜTÜN DUALARIN KARŞILIĞI'

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'nın aileye katılımını duyururken coşkulu kelimeler sarf etmişti. Kına gecesinde de gelinine yönelik sözleri bunların bir devamı niteliğindeydi.

Kraliçe Rania, gelini Rajwa'dan " Dünyanın en tatlı ve en güzel müstakbel gelini" diye söz etti. Sonra da Rajwa'nın, kendisi için, dünyaya getirdiği kızları Iman ve Salma kadar değerli olduğunu sözlerine ekledi.

Rania, kına gecesi sırasındaki duygu dolu konuşmasında, Hüseyin yanlarına gidip Rajwa ile evlenmek istediğini söylediğinde kendisinin ve kocası Kral Abdullah'ın ne kadar mutlu olduklarını hatırlattı.

Ardından da şu sözleri sarf etti: " Rajwa, benim oğlum için ettiğim bütün duaların en mükemmel cevabı." Kraliçe oğluyla gelinine "Daima birbiriniz için mutluluk kaynağı olun" diye seslendi.

Kraliçe'nin duygu dolu konuşmaları sırasında gelin Rajwa'nın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.