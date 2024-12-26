Son sözü İstinaf Mahkemesi söyledi... Yalıdan çıkacak!

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Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi’nde Zeynep Dirvana’nın avukatı Handan Bakbak aracılığıyla açılan davaya göre; Kanlıca’daki Dirvana Yalısı, cerrah ve denizci Süleyman Dirvana’nın aile yadigârıydı.

Emekli olup ailesiyle Marmaris’e yerleşen Dirvana, yalıyı Karacan Ailesi’ne kiraladı. Dirvana’nın vefatının ardından eşi Zeynep Dirvana, İstanbul’a dönme kararı aldı.

Dirvana, kirasını zamanında ödemediğini iddia ettiği Ali Karacan’a tahliye davası açtı. Dilekçede Karacan’ın 2019’da yalıyı tahliye edeceğine dair söz verdiği belirtilerek “Sözünü ihlal eden Ali Karacan yüzünden Dirvana Ailesi tüm projelerini ötelemek durumunda kalmış, zarara uğramıştır. Müvekkil 2022 Eylül itibarıyla torununun eğitimi için İstanbul’da yaşama kararı almıştır. İstanbul’da başka konutu bulunmamaktadır. Zeynep Dirvana kendisine yaşatılan üzüntü nedeniyle meme kanseri olmuştur” denildi.

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KARAR YASAYA UYGUN

Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesi, Ali Karacan’ın yalıdan tahliyesine hükmetti. Karara itiraz eden Karacan, dava dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı.

İstinaf Mahkemesi, Karacan’ın itirazını reddederek yerel mahkemenin tahliye kararını kesin olarak onadı. Gerekçeli kararda “Zeynep Dirvana’nın ihtiyacının gerçek ve samimi olduğu ispatlanmıştır. Yerel mahkemenin tahliye kararı usul ve yasaya uygundur” ifadelerine yer verildi.