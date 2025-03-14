Son kabadayı cezaevinde hayatını kaybetti

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HASAN Heybetli adeta suç dünyasının içine doğmuş bir isimdi. Siirt’ten göçen bir aileye mensuptu. Ailenin bir ucu Fatih’te, bir ucu ‘Arap’ Siirtlilerin yoğun olduğu Tophane’deydi. Babası “Arap Hüso” lakaplı Hüseyin Heybetli 1950’lerin yeraltı dünyasında sözü geçen biriydi. Eminönü’ndeki meyve sebze hali, bazı gazinolar ve eğlence mekânları ondan soruluyordu. O dönem, “kabadayılar” devriydi. “Mafya” henüz filizlenmemişti. Namlı isimler adamlarıyla değil, kendi isim ve icraatlarıyla öne çıkıyorlardı. Tophaneli Arap Nasri, Çilli Burhan, Oflular... Devrin meşhur isimlerinin birçoğu zaten Hasan Heybetli’nin babasının dostlarıydı. Hasan Heybetli böyle bir ‘ekosistem’ içinde yer bulmakta ve nam yapmakta gecikmedi. Kimin oğlu olduğunun zaten farkındaydı. Kendisine “yan bakan” birini yanındaki adamlarına bıçaklattığında henüz 15-16 yaşlarındaydı.



BABASININ OĞLU



Babası Arap Hüso, 1979’da bir gazinoda kaza kurşunuyla vurularak öldü. Bu, gazete manşetlerine taşınacak kadar büyük bir olaydı. Hasan Heybetli babasından kalan “işleri” devraldı. Gözü pek, gaddar ve acımasız biri olarak bilindi. Kılık kıyafeti de, hali tavrı da kendine mahsustu. Mekân basıyor, uluorta ateş ediyor, adam vuruyordu. Dündar Kılıç, İdris Özbir, Fevzi Öz ve Necdet Ulucan gibi isimlerle yeraltı dünyasının öne çıkan ismi olmuştu. Kendini “kabadayı” olarak tarif ediyordu. Magazine de yatkındı. Gazinolarda çıkardığı olaylar onu daha da meşhur etmişti. Ama asıl şöhreti yine gazinolardan bulacaktı.

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FIRTINALI EVLİLİK

Muazzez Abacı o dönem gazinoların gözde assolistlerindendi. Sahneleri dolup taşıyor, şarkıları dilden dile dolaşıyordu. Hasan Heybetli’nin dikkatini çekmesi uzun sürmedi. Heybetli, Abacı’nın çıktığı gazinolara gidiyor, en önden ayırttığı masalardan gönderdiği çiçek ve jestleriyle onun dikkatini çekmeye çalışıyordu. Kırmızı gülleri meşhurdu. Abacı başlarda mesafeli olsa da, sonradan Heybetli sanatçıyı ikna etmeyi başardı. Medyanın hep “fırtınalı” diye tarif edeceği ilişki artık başlamıştı. Heybetli ve Abacı 1980’de nikâh masasına oturdu. Ama evlilikleri uzun sürmedi, 3 yıl sonra ayrıldılar. 1989’da tekrar evlendiler. Ama Hasan Heybetli ‘evinin babası’ değil, yine kendi dünyasının insanıydı. Olayları bitmiyor, sık sık cezaevine girip çıkıyordu. Hatta Muazzez Abacı, Heybetli’nin Akşehir’de kaldığı cezaevine komşu bir ev bile tutmuştu. Abacı o zamanları “Hasan cezaevi bahçesinden bir ıslık çalar, ben de balkona koşardım” diye anlatacaktı.



‘EVDE ÇOK SESSİZDİ’



İkinci evlilikleri de uzun sürmedi. 1993’te boşandılar. Heybetli olaylarla dolu hayatına devam etti. Sanat camiasına da uzak kalmadı. Sezen Aksu’nun sahne aldığı bir mekânda olay çıkardı. 2004’te şarkıcı Kader’in bir alacağını tahsil etmek için araya girdiği suçlamasıyla tutuklandı. Mahkemede “Kimsenin fedaisi olmadım, kimseye suç işlettirmedim” diyerek kendini savundu. Bir gözü de yine Abacı’nın üstündeydi. 2006’da Abacı ile tekrar evlenecekleri gündeme geldi ama bu evlilik gerçekleşmedi. Abacı katıldığı programlarda ve röportajlarında Heybetli için hep olumlu konuştu. Son röportajlarından birinde “Hasan ile ilişkimiz ömür boyu oldu. Çünkü o hapishaneden hiç çıkamadı. Biz iki kere evlendik, ayrıldık. Benden sonra o üç kere evlendi. Herhalde yaşlandım diye beni bıraktı. Çok açık elli, evde hiç sesi çıkmayan biriydi. Beni hep kolluyordu. Ben zaten Hasan’a yanlış yapmaktan korkardım, eskileri şimdi çok arıyorum” demişti.

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TAHLİYESİNE AZ KALMIŞTI

Heybetli, sık girdiği cezaevlerine 2009’da bir cinayetten dolayı tekrar girdi. 25 yıl hapis cezası almıştı. Cezaevleri artık eskisi gibi değildi. İlerleyen yaşıyla birlikte hastalıkları da artmıştı. Şartlı tahliye başvuruları kabul edilmedi. Önceki gün İzmir’deki F tipi cezaevinde tek başına kaldığı odasında ölü bulundu. Tahliyesine az bir süre kalmıştı...