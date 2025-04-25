ÅžÃ¶hretin bedelini bÃ¶yle Ã¶dedi... GenÃ§liÄŸini kendi bedenine iÅŸkence ederek geÃ§irdi

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Hollywood'un Ã§evresindeki lÃ¼ks malikanelerin sakinleri, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda ne uykusuz gecele geÃ§iriyor, ne ruhsal bunalÄ±mlar yaÅŸÄ±yor..

Ã–zellikle de kadÄ±n yÄ±ldÄ±zlar!

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n yaÅŸ alsalar bile yaÅŸlanmamalarÄ±, bir gram bile kilo almamalarÄ±, ciltlerini hep genÃ§ ve Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± tutmalarÄ± gerekiyor. Bu da Ã¶yle sadece estetik kliniklere milyonlarca dolar saÃ§arak olmuyor.

Ä°ÅŸte bunlardan biri Ã¶zellikle de kariyerinin parladÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde, istenildiÄŸi gibiÂ gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in nasÄ±l eziyet Ã§ektiÄŸini anlattÄ±.

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FORMA GÄ°RMEK Ä°Ã‡Ä°N DELÄ°CE ÅžEYLER YAPTI

Bu kadar aÃ§Ä±k sÃ¶zlÃ¼ olan bu Ã¼nlÃ¼ Demi Moore'un ta kendisi...

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Son dÃ¶nemde demans ile boÄŸuÅŸan eski kocasÄ± Bruce Willis ve onun yeni karÄ±sÄ± Emma Heming'e desteÄŸinin yanÄ± sÄ±ra kariyerinde ilk kez en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar adayÄ± olmasÄ±yla da konuÅŸulan Moore, Hollywood'un bambaÅŸka bir yÃ¼zÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

Zaten yÄ±llarca hakkÄ±nda durmadan estetik yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± dolaÅŸan ama Ä±srarla bunlarÄ± inkar eden 62 yaÅŸÄ±ndaki Moore, aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda bedenine nasÄ±l iÅŸkence ettiÄŸini itiraf etti.

Benzer bir konuyu iÅŸleyen son filmi Substance'daki performansÄ±yla da Ã§ok konuÅŸulan Demi Moore, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda 1990 yÄ±lÄ±nda rol aldÄ±ÄŸÄ± Striptease ve G.I Jane adlÄ± filmlere hazÄ±rlanÄ±rken diyet ve egzersiz anlamÄ±nda delice ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

Moore "BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸÃ¼me Ã§ok fazla Ã¶nem verdiÄŸin iÃ§in yaptÄ±m" dedi.

BÄ°SÄ°KLETLE 42 KÄ°LOMETRE YOL GÄ°DÄ°YORDU

Demi Moore, her iki filmdeki rolleri uÄŸruna Malibu'daki evinden Ã§Ä±kÄ±p Ã§ekimlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± stÃ¼dyoya kadar 42 kilometre bisiklet sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ekledi sÃ¶zlerine.

G.I Jane adlÄ± filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TeÄŸmen Jordan O'Neill karakterine hazÄ±rlanÄ±rken, kaslarÄ±nÄ± geliÅŸtirmek iÃ§in kendine Ã§ok sert davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

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Fakat o filmin ardÄ±ndan aslÄ±nda Ã¶yle kaslÄ± ve sert bir vÃ¼cudu olmasÄ±nÄ± istemediÄŸini fark etti Demi Moore. Kendi itirafÄ±na gÃ¶re bu anlamda bir evrim de geÃ§irdi.

"VÃ¼cudumla aramda dÃ¼ÅŸmanca bir iliÅŸki vardÄ±" diye konuÅŸtu Moore.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± aslÄ±nda kendimi cezalandÄ±rÄ±yordum. Åžu anda ise vÃ¼cudumla daha sezgisel, rahat ve gÃ¼vene dayalÄ± bir iliÅŸkim var. Bu durum da genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mla ve refahÄ±mla ilgili."

ARTIK KENDÄ°NE KARÅžI DAHA NAZÄ°K

Demi Moore, ilerleyen yaÅŸÄ±yla birlikte edindiÄŸi tecrÃ¼beler doÄŸrultusunda artÄ±k kendine karÅŸÄ± daha nazik olduÄŸunu, bu konuda bir evrimden geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.

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AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bÃ¼tÃ¼n o diyet ve egzersiz baskÄ±sÄ±ndan kurtulduktan sonra vÃ¼cudunu olduÄŸu gibi kabul etmenin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunun farkÄ±na vardÄ±.

YÄ±llar boyunca, Ã¶zellikle de Bruce Willis ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸumundan sonra bedeni Ã¼zerinde Ã§ok Ã§abaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onu deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± Demi Moore.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Striptease filminden sonra kendi bedeniyle daha barÄ±ÅŸÄ±k hale geldi Moore. "SanÄ±rÄ±m Ã¶zellikle de dans sahneleriyle ilgili olarak bir rahatsÄ±zlÄ±k iÃ§indeydim. Bu yÃ¼zden dans etme, hareket etme ve kendi bedenimle kendi rahatlÄ±ÄŸÄ±mÄ± bulma deneyimi benim iÃ§in Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici oldu" dedi.

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VÃœCUDUNU OLDUÄžU GÄ°BÄ° KABUL ETTÄ°

ÃœnlÃ¼ oyuncu artÄ±k 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nda bir insan olarak vÃ¼cudunu olduÄŸu gibi kabul ettiÄŸini ve bunun Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirici bir yanÄ± olduÄŸunu da vurguladÄ±.

Bu yÃ¼zden de artÄ±k kendine karÅŸÄ± eskisi kadar acÄ±masÄ±z davranmÄ±yor. AcÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda yemek yiyor, susadÄ±ÄŸÄ±nda su iÃ§iyor.Â

GÃ¼nlÃ¼k meditasyonun yanÄ± sÄ±ra vÃ¼cudunun gerÃ§ekten ihtiyaÃ§ duyduÄŸu saÄŸlÄ±klÄ± besinlerle besleniyor.

Bu durumu da ÅŸu sÃ¶zlerle ifade etti Ã¼nlÃ¼ oyuncu: " VÃ¼cudumu dinliyorum ve Ã§ok daha az korkuyorum. Daha genÃ§ken, bedenimin bana ihanet ettiÄŸini hissediyordum. Ve bu yÃ¼zden onu kontrol etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Ama ÅŸimdi Ã¶yle yapmÄ±yorum. VÃ¼cudumla aramda Ã§ok daha uyumlu bir iliÅŸki var" sÃ¶zleriyle bu konuda ne kadar deÄŸiÅŸtiÄŸini ifade etti.

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Moore, yÄ±llar boyunca sÃ¼rekli estetik yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla konuÅŸuldu.Â

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