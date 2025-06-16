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Sizi görmek çok iyi geldi

Güncelleme Tarihi:

#Hadise#Türkiye#Antalya Aktüel Sahne
Sizi görmek çok iyi geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 08:19

Hadise, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden Türkiye turnesi kapsamında önceki gece Antalya Aktüel Sahne’de müzikseverlerle buluştu.

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Konserin tüm biletleri tükenirken, Antalya seyircisi Hadise için uzun kuyruklar oluşturdu. Gecede, Burcu Sedef imzalı özel tasarım siyah bir elbise giyen Hadise; “1-2 gündür hastaydım. Tekrar doktora gittim, tekrar iğne oldum, inanın sesim çıkmıyordu. Bu gece hatalarım olursa n’olur affedin. Elimden geleni yapacağım. Sizi görmek çok iyi geldi” diyerek seyircisine teşekkür etti.

Rahatsızlığına rağmen 2 saat aralıksız sahnede kalan Hadise, hit şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Sizi görmek çok iyi geldi

Serum taktırdı

Hadise konser öncesi hastane odasından serum taktığı anları paylaşarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü şarkıcı paylaşımında “Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum” ifadelerini
kullanmıştı.

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Sizi görmek çok iyi geldi

 

 

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#Hadise#Türkiye#Antalya Aktüel Sahne

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