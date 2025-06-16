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Konserin tüm biletleri tükenirken, Antalya seyircisi Hadise için uzun kuyruklar oluşturdu. Gecede, Burcu Sedef imzalı özel tasarım siyah bir elbise giyen Hadise; “1-2 gündür hastaydım. Tekrar doktora gittim, tekrar iğne oldum, inanın sesim çıkmıyordu. Bu gece hatalarım olursa n’olur affedin. Elimden geleni yapacağım. Sizi görmek çok iyi geldi” diyerek seyircisine teşekkür etti.



Rahatsızlığına rağmen 2 saat aralıksız sahnede kalan Hadise, hit şarkılarını alanı dolduran binlerce hayranıyla birlikte söyledi.

Serum taktırdı

Hadise konser öncesi hastane odasından serum taktığı anları paylaşarak sevenlerini üzmüştü. Ünlü şarkıcı paylaşımında “Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum” ifadelerini

kullanmıştı.

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