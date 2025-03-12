Sizi Ajda sanınca çok utanmıştım

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İkili programda ilginç tanışma hikâyelerini anlattı. Enis Arıkan ilk tanışmalarında Semiramis Pekkan’ı kardeşi Ajda Pekkan sandığını itiraf etti:

“Ben yıllardır Ajda Pekkan’ın beni çok sevdiğini duyuyordum. Ben de ona çok hayranım. Bir gün bir yerlerde onunla tanışmayı hayal ettim. Sonra Harbiye’de bir konserde denk geldiğimizi düşündüm. Uzun süre beni fark etmesi için etrafında gezindim yanına gitmeye utandım. Sonra dayanamayarak yanına gidip ‘Ben Enis’ dedim. O da ‘Ben de Semiramis’ dedi. Çok utandım, nasıl karıştırabilirim diye kendime kızdım.”

Enis Arıkan’ı “Olur öyle, bizi ilk kocam da karıştırdı” sözleriyle teselli eden Semiramis Pekkan da olayı kendi penceresinden şu sözlerle anlattı: “Tabii ki ben seni tanıyordum çok da beğeniyordum. Ama gelip ‘Ben Enis’ dedin ve gittin. Ondan sonra bir defa dönüp de bana bakmadın. Çok enteresan, çok tuhaf ve çok soğuk bir çocuk dedim.”

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Ünlü oyuncu “Ben o sırada dizime vuruyordum. Bana bir utanma geldi, gerçekten nasıl karıştırırım, ne kadar ayıp diye. Sonra içime kapandım” diye karşılık verdi.

SEZEN’DEN ŞARKI İSTEMEK İÇİN EVİNE GİTTİM

Şu sıralar “Hayalperest” ile izleyiciyle buluşan Enis Arıkan müzikalde kendi hayatını anlattığını söyledi. Müzikal için Sezen Aksu’dan şarkı istediğini de dile getiren oyuncu “Sezen’den şarkı olsun çok istiyordum. Sezen Aksu’nun evine gittik, bütün hikâyeyi anlattık. Birkaç gün sonra bize muhteşem bir şarkı yaptı” diye konuştu. Hayatında güzel bir dönemden geçtiğini belirten ünlü oyuncu “Hayal ettiğim her şey oluyor. O yüzden pozitif düşünüp güzel hayaller kurmaya devam” dedi.

GÜZELLİK DİYE ÖLÜYORUM

Enis Arıkan programda güzellik takıntısından da bahsetti: “Ben güzelliğe çok bayılırım, çok düşerim. Güzellik diye ölüyorum. Herkes çok güzel olsun istiyorum. Eve gelen insanların saçını başını yapıp evden gönderiyorum, yemin ederim. Benim arkadaşlarım eve geldiğinde rujunu asansörde sürer, benimle çalışanlar rujsuz gelemez yanıma, öyle takıntılıyım. Herkes çok güzel olsun, süslü olsun istiyorum. Hep partideymiş gibi yaşayalım.”