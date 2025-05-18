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Sanatçı, şarkının o dönem dünyada listelere girdiğini ama TRT’nin denetiminden geçemediğini açıkladı:

“Bir dönemden sonra TRT denetimine şarkılarımı yollamadım. Ben de protesto ettim. Çünkü 1973’lerde ‘Gesi Bağları’nı yapmıştık. ‘Gesi Bağları’ Attila Özdemiroğlu’nun muhteşem bir aranjmanına sahipti. Amerika radyolarında haftalarca listelerde kaldı. Fakat TRT’nin denetiminden nasıl bir rapor geldi biliyor musunuz? Solistin sesi havalı. TRT şarkıya ret verdi. Siz o havalı sese kurban olun be.”