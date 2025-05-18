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Siz o havalı sese kurban olun be!

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#Selda Bağcan#Gesi Bağları#TRT
Siz o havalı sese kurban olun be
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2025 08:48

Selda Bağcan, sosyal medya hesabından 1973’te yayınladığı “Gesi Bağları”nın hikâyesini anlattı.

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Sanatçı, şarkının o dönem dünyada listelere girdiğini ama TRT’nin denetiminden geçemediğini açıkladı:

“Bir dönemden sonra TRT denetimine şarkılarımı yollamadım. Ben de protesto ettim. Çünkü 1973’lerde ‘Gesi Bağları’nı yapmıştık. ‘Gesi Bağları’ Attila Özdemiroğlu’nun muhteşem bir aranjmanına sahipti. Amerika radyolarında haftalarca listelerde kaldı. Fakat TRT’nin denetiminden nasıl bir rapor geldi biliyor musunuz? Solistin sesi havalı. TRT şarkıya ret verdi. Siz o havalı sese kurban olun be.”

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#Selda Bağcan#Gesi Bağları#TRT

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