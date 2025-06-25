Siz kimsiniz ki evleneyim!

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SEVGİLİLİK GELİP GEÇİCİ

“Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim? Bunu diyemiyorsun ilişki içerisinde. Sevgililik gelip geçen bir şey. Benim için çok önemli bir şey değil.”

“Ben sevgililerimin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim. Onlar da beni çok sevmedi. Sadece kafalarında büyüttüler. Yanlarında dekor oldum. Bunu da evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki.”