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Siz kimsiniz ki evleneyim!

Güncelleme Tarihi:

#Derin Talu#Defne Samyeli#Derin Talu Kaç Yaşında
Siz kimsiniz ki evleneyim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 08:31

Annesi Defne Samyeli’nin YouTube programına konuk olan Derin Talu, sevgilileriyle ilgili açıklamalarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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SEVGİLİLİK GELİP GEÇİCİ

“Sevgili olduğum herkes benimle evlenmeye kalktı. Siz kimsiniz ki ben sizinle evleneyim? Bunu diyemiyorsun ilişki içerisinde. Sevgililik gelip geçen bir şey. Benim için çok önemli bir şey değil.”

Siz kimsiniz ki evleneyim


ÇOĞUNU SEVMEDİM

“Ben sevgililerimin hepsine de bayılmadım. Çoğunu sevmedim. Onlar da beni çok sevmedi. Sadece kafalarında büyüttüler. Yanlarında dekor oldum. Bunu da evlilik tarafına çekmeyecektim tabii ki.”

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