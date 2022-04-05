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Siz hiç "Gördüm Çiçeği" gördünüz mü?

#Başak Daşman#Gördüm Çiçeği#Öykü Kitabı
Siz hiç Gördüm Çiçeği gördünüz mü

Oyuncu ve yazar Başak Daşman, ikinci öykü kitabıyla edebiyat tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İlk olarak 2017 yılında Kırk Evin Delisi adlı kitabı yayınlanan Daşman'ın ikinci kitabı Gördüm Çiçeği, raflarda yerini alıyor. Kitap, İthaki Yayınları arasından okura sunuluyor.

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Oyunculuğunun kendine özgü gözlem gücünden yansıyanları satırlara aktaran Daşman'ın kitabında 10 tane öyküsü yer alıyor.

1981 İstanbul doğumlu olan Daşman, oyunculuk serüvenine 1999'da Kıvılcım ile başladı. Ardından Üzgünüm Leyla, Şaşıfelek Çıkmazı, Benimle Evlenir misin? Yılan Hikayesi, Bana Şans Dile gibi yapımlar geldi. Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Avrupa Yakası gibi yapımlarda da oynayan Daşman, son olarak Kırmızı Oda dizisinde seyirciyle buluştu.

Yazarlığa ilk adımı 2017 yılında yayınlanan Kırk Evin Delisi adlı kitabıyla attı.

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#Başak Daşman#Gördüm Çiçeği#Öykü Kitabı

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