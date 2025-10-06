Siyah beyaz Nilüfer

Haberin Devamı

Oran Açıkhava Sahnesi’nde konser veren sanatçı sahneye beyaz ve siyah renkli iki farklı kıyafetle çıktı.

Sevilen şarkılarını Ankaralılar için seslendiren sanatçı, unutulmaz bir geceye imza attı. Konser sonunda yeniden buluşma sözü veren Nilüfer, “Harikasınız Ankara, yine görüşelim en kısa zamanda. Aralık ayında görüşelim karlar altında. Yine burada bulaşalım. Karlar altında ne romantik olur” sözleriyle konserini sonlandırdı.

Nilüfer, konser fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp söyle yazdı: “Güneşli ama soğuk bir Ankara gecesinde yine sevgi ve coşku dolu bir gece yaşadık. 7’den 70’e yanımda olan değerli misafirlerime minnettarım. En küçük seyircim Ayşe seni de çok sevdim, en güzel anılarımda olacaksın. Beni sakın unutma.”

