SİYAD’da başkan değişmedi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2025 11:58

SİNEMA Yazarları Derneği (SİYAD) 16. Olağan Genel Kurulu geçen pazar günü Kadıköy Belediyesi Sinematek / Sinemaevi’nde yapıldı.

Yeni yönetimin belirlendiği kurulda Esin Küçüktepepınar yeniden başkan seçildi. Başkan yardımcılığına Müge Turan getirildi. Olkan Özyurt, Ekrem Buğra Büte ve Gözde Hatunoğlu da yeni yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi. Esin Küçüktepepınar seçim sonrası yaptığı açıklamada “İkinci kez yönetime seçildiğimiz bu dönemde de uzunu, kısası, belgeseli her türlü filme eşit mesafede yaklaşarak sinema kültürünü yaygınlaştırmak için kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Ayrıca Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) üyesi olarak yurtdışında Türkiye’yi daha güçlü temsil etmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” dedi.

