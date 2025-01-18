×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sırdaş'ın dünya prömiyeri Berlin’de

Güncelleme Tarihi:

#Saadet Işıl Aksoy#Confidente#Berlin Film Festivali
Sırdaşın dünya prömiyeri Berlin’de
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:30

SAADET Işıl Aksoy’un başrolünde olduğu Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı “Confidente” (Sırdaş) Berlin Film Festivali’nde yer alacak.

Haberin Devamı

Film, dünya prömiyerini de festivalin Panorama bölümünde yapacak. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.

Filmde genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor.

Görüntü yönetmenliğini Eric Devin’in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular da rol alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Saadet Işıl Aksoy#Confidente#Berlin Film Festivali

BAKMADAN GEÇME!