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Sırbistan’dan ödülle döndü

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#Dedemin Evi#Belgesel Film Festivali#Vrmdza Fest
Sırbistan’dan ödülle döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 09:27

GÜLTEN Taranç ve Ragıp Taranç’ın yönettiği uzun metraj belgesel “Dedemin Evi” (My Grandpa’s Home), Sırbistan’da düzenlenen 10. Vrmdža Fest - Uluslararası Turizm ve Ekoloji Belgesel Film Festivali’nde ‘en iyi yabancı film’ ödülüne layık görüldü.

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Festivalin uluslararası jürisinin başkanı Dejan Dabić, “Dedemin Evi” ekibine gönderdiği mesajda, jürinin belgeselin sanatsal niteliğinden, özgünlüğünden ve duygusal derinliğinden etkilendiğini ifade etti.

Senaristliğini Buğçe Çalışkan’ın üstlendiği “Dedemin Evi”, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Yunanistan’dan Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Şevket’in hikâyesi ile 1989 yılında Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikaları ve zorunlu göç sürecinin izlerini bir araya getiriyor.

 

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#Dedemin Evi#Belgesel Film Festivali#Vrmdza Fest

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