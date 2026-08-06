Sırbistan’dan ödülle döndü

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Festivalin uluslararası jürisinin başkanı Dejan Dabić, “Dedemin Evi” ekibine gönderdiği mesajda, jürinin belgeselin sanatsal niteliğinden, özgünlüğünden ve duygusal derinliğinden etkilendiğini ifade etti.

Senaristliğini Buğçe Çalışkan’ın üstlendiği “Dedemin Evi”, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Yunanistan’dan Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Şevket’in hikâyesi ile 1989 yılında Bulgaristan’daki Türk azınlığa yönelik asimilasyon politikaları ve zorunlu göç sürecinin izlerini bir araya getiriyor.