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Sınıfım kulisim oldu

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#Nükhet Duru#Adile Sultan Sarayı#Gülşah Saraçoğlu
Sınıfım kulisim oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 08:46

Müzik dünyasının usta seslerinden Nükhet Duru, önceki gece Adile Sultan Sarayı’nda sahneye çıktı.

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Özel bir davette konser veren sanatçı, fotoğraflarını sosyal medyada şu mesajla paylaştı:

“Sahne hayatımda belki de beni en çok duygulandıran gecelerden biriydi. Söyleseler inanmazdım. Yıllar önce bahçesinde koşturduğum Kandilli Kız Lisesi’nde bu kez sahnedeydim. Bir zamanlar arkadaşlarımla haylazlık peşinde koştuğum sınıf bu defa kulisimdi. Her köşesi tanıdık, her anı duygu doluydu.”

Sınıfım kulisim oldu

Modacı Gülşah Saraçoğlu’nun imzasını taşıyan kırmızı bir elbise giyen 71 yaşındaki sanatçı, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle beğeni topladı.

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#Nükhet Duru#Adile Sultan Sarayı#Gülşah Saraçoğlu

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