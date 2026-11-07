Sinemanın sultanı COP31 Zirvesi'nde

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Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, “Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam’dan Yeşil Setlere” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alacak.

Sanatçı, Yeşilçam’ın yıllar önce uyguladığı doğa dostu film yapım anlayışını ve bu deneyimin günümüz sinemasına nasıl ilham verebileceğini anlatacak.

Söyleşi, 16 Kasım’da COP31 Kongre Merkezi Ahmet Yesevi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sinema Genel Müdürü Birol Güven’in moderatörlüğünü üstleneceği buluşmada Şoray, Yeşilçam döneminde filmlerin nasıl çekildiğini ve setlerde kaynakların nasıl kullanıldığını anlatacak.