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HÜLYA Avşar önceki gün Yeniköy’de yürüyüş yaptı. Sanatçı, Uğur Yücel ile başrolü paylaştığı “Aşkın Dünkü Çocukları”nı toplamda 10.810 kişinin izlemesi hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Biz sinemanın böyle olduğunu biliyoruz zaten. Sinemaya giden seyirci çok azaldı. Ama tabii ki filmimiz sinemada oynayacak. Ondan sonra televizyon durumlarına bakılacak. Her filmde çok emek var, bunda da aynı şekilde. Çok da güzel bir film aslında ama dediğim gibi. Sinemanın durumu kötü, gişe rakamları hiçbir ölçü değil. Dünyanın en başarılı filmi de seyredilmeyebilir. Çok kötü bir şey çok izlenebilir.”

Sanatçı, “Artık dijital platformlara filmler satıldığı için insanlar sinema salonlarına gitmiyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Yüzde yüz bu yüzden. 4 kişilik bir ailenin sinemaya gidebileceği bilet fiyatları artık yok.” Levent Onan’ın yönettiği ve 31 Ocak’ta vizyona giren “Aşkın Dünkü Çocukları”, 70’lerden günümüze uzanan sıcak bir aşk hikâyesini beyazperdeye taşıdı.

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Hülya Avşar, filmin galasında ise hislerini şu sözlerle dile getirmişti:



MUHTEŞEM BİR FİLM OLDU



“Sinema için söylenecek o kadar güzel şeyler var ki hayatta. Ben de bu duyguyla bu filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla birlikte olmaktan çok mutluyum. Her şeyiyle muhteşem bir film oldu. İçinde değişik duygular taşıyan, herkesin kendinden bir şey bulabileceği, herkese hitap eden, eğlendiren ve aynı zamanda hüzünlendiren bir yapım.”