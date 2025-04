Efsane diziyle hafızalara kazanmıştı... Ünlü oyuncu 100 yaşında öldü

Haberin Devamı

Bir süredir bir bakım merkezinde kalan Pointer'ın senaryo yazarı ve yönetmen oğlu David Irving, ölüm haberini doğruladı.

Pointer'ın bir dönem usta yönetmen Steven Spielberg ile evli olan oyuncu kızı Amy Irving de Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla annesine veda etti.

Annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşan Irving "100 yaşında uykusunda huzur içinde öldü" diye yazdı. Irving, annesini çok özleyeceklerini de ekledi.

DALLAS DİZİSİNDE DE ROL ALMIŞTI

Priscilla Pointer'ın en çok hatırlandığı yapımlardan biri bir döneme damgasını vuran Dallas adlı dizi.

Ülkemizde de milyonlarca kişi tarafından izlenen dizide Pointer, Pamela Ewing karakterinin annesi Rebecca Barnes Wentworth'e hayat vermişti.

Sinema tarihinin unutulmayan korku filmlerinden Carrie de rol almıştı Priscilla Pointer.

1977 tarihli Mr. Goodbar, 1985 yapımı The Falcon and the Snowman, 1986'da Blue Velvet Pointer'ın kamera karşısına geçtiği diğer filmler ve diziler arasında.

Pointer'ın ölümünü oyuncu kızı Amy Irving, sosyal medya sayfasından doğruladı.





Efsane oyuncu bir süredir bir bakım merkezinde kalıyordu.





KARİYERİNE TİYATRO SAHNESİNDE BAŞLADI

18 Mayıs 1924'te ABD'de dünyaya gelen Priscilla Marie Pointer, kariyerine 1940'lı yıllarda tiyatro sahnesinde başladı. Önce Broadway'de sahneye çıkan Pointer, 1950'lerin başında sinemaya adım attı.

Priscilla Pointer'ın oyuncu kızı Amy Irving, bir dönem ünlü yönetmen Steven Spielberg ile evliydi.

Pointer, uzun hayatı boyunca iki kez evlendi. İlk evliliğini Jules Irving ile yaptı. Ardından da Robert Symonds ile hayatınrı birleştirdi. İlk evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor.