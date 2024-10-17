Sinemadan Kitaba, Lösemili Çocuklara Umut Oluyor

Haberin Devamı

Filmle aynı ismi taşıyan "Dedemin Gözyaşları – Sihirli Piyano" adlı kitabını, gala gecesine katılan tüm davetlilere hediye eden İhsan Taş "Bu kitabı yazmak, film kadar heyecan verici bir yolculuktu benim için. Dedemin Gözyaşları’nda anlattığım hikâye, sadece beyaz perdede değil, sayfalarda da can buldu. Her satırında büyük bir duygu ve yaşam izleri var. En önemlisi, bu projeden elde edilen gelirlerle lösemi hastası çocuklara umut olabilecek olmam benim için paha biçilemez. Onlara destek olabilmek, bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor." dedi.

