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Sinemadan Kitaba, Lösemili Çocuklara Umut Oluyor

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#Dedemin Gözyaşları#İhsan Taş#Kitap
Sinemadan Kitaba, Lösemili Çocuklara Umut Oluyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 17:20

20 Eylül’de vizyona giren ve gişede zirveye yerleşen "Dedemin Gözyaşları" filminin yapımcısı ve yönetmeni İhsan Taş’ın, tüm gelirlerini lösemi hastalarına bağışladığı ilk kitabı raflardaki yerini aldı.

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 Filmle aynı ismi taşıyan "Dedemin Gözyaşları – Sihirli Piyano" adlı kitabını, gala gecesine katılan tüm davetlilere hediye eden İhsan Taş "Bu kitabı yazmak, film kadar heyecan verici bir yolculuktu benim için. Dedemin Gözyaşları’nda anlattığım hikâye, sadece beyaz perdede değil, sayfalarda da can buldu. Her satırında büyük bir duygu ve yaşam izleri var. En önemlisi, bu projeden elde edilen gelirlerle lösemi hastası çocuklara umut olabilecek olmam benim için paha biçilemez. Onlara destek olabilmek, bu yolculuğu daha da anlamlı kılıyor." dedi.

Sinemadan Kitaba, Lösemili Çocuklara Umut Oluyor




 

 

 

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#Dedemin Gözyaşları#İhsan Taş#Kitap

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