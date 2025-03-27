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Sinemada Türk-Fransız ortaklığı

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü#Birol Güven#Fransa
Sinemada Türk-Fransız ortaklığı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2025 07:43

Fransa’nın Lille şehrinde 25-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen Series Mania Forum 2025’te Türkiye standı açıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve TESİYAP (Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Birliği) işbirliğiyle açılan Türkiye standını, Fransa’nın Ulusal Film Merkezi’nin (CNC) Uluslararası Direktörü Jérémie Kessler ve ekibi ziyaret etti.

Türk ve Fransız yetkililer arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasında yapılacak kültürel işbirlikleri ve ortak yapımlar konusunda önemli adımlar atıldı.

Sinemada Türk-Fransız ortaklığı

Sinema Genel Müdürü Birol Güven yaptığı açıklamada “Burası çok farklı ve sıradışı bir sinema ve televizyon etkinliği. Türk sinema ve dizi sektörünün, Series Mania’yı çok ciddiye alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

 

 

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#Kültür Ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü#Birol Güven#Fransa

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