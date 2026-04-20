Sinemacılar ödüllendi

Haberin Devamı

Pera Müzesi’nde yapılan ödül töreninde Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Platformu ve Kısa Film Atölyesi’nde seçilen projelere ödülleri takdim edildi. ‘Köprüde Buluşmalar Ödülü’ bu yıl, Arin İnan Arslan’ın yönettiği “Tüccar” filmine verildi.

“Türker İnanoğlu İlk Film Teşvik Ödülü”nün sahibi “İşte Bu Kıyamet” filmi oldu. Ödülü yönetmen Balahan Gürel ve yapımcı Aysun Karaman aldı.

İŞTE ÖDÜLLER

∆ Köprüde Buluşmalar Ödülü: “Tüccar”

∆ Mattepost Post Prodüksiyon Ödülü: “Tüccar”

∆ Melodika Ses Ödülü: “Ağır Ağır Giden Eller”

∆ Filmarka Ekipman Ödülü: “Apollo Adası”

∆ Anadolu Efes Ödülü: “Hakkari’nin Diğer Mevsimleri”

∆ Netflix Film Destek Ödülü: “Stratum”

∆ Postgarden Renk Ödülü: “Aynı Narın Taneleri”

∆ Fata Morgana Fragman Ödülü: “Dans Eden Melekler”

∆ CUPRA Kısa Film Ödülü: “Benden Önce Annem”

∆ Lumix Pro Destek Ödülü: “Anne, Babam Bana Kızacak Mı?”

∆ Road to Clermont Katılım Ödülü: “Benden Önce Annem”

∆ Square Eyes Danışmanlık Ödülü: “Orlando”

∆ Türker İnanoğlu İlk Film Teşvik Ödülü: “İşte Bu Kıyamet”

∆ Sektöre Giriş Genç Yapımcı Mentorluk Programı Ödülü: “Sığla Ünal”

∆ International Screen Institute Ödülü: “Leviathan”

∆ Midpoint Danışmanlık Ödülü: “Leviathan”

Haberin Devamı

“Mattepost Post Prodüksiyon Ödülü”, “Tüccar” filmine verildi. Ödülü ortak yapımcı Nesra Gürbüz ve yönetmen Arin İnan Arslan aldı.