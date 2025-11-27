Sinema Güzeli belli oldu

Haberin Devamı

17 kız ve 17 erkek yarışmacı Asil Çağıl’ın koreografisi ile podyumda yürüdü. Gecenin sunuculuğunu Nevra Serezli ile Gökay Kalaycıoğlu yaptı.

Jüride ise Mine Koşan, Niran Ünsal, Yonca Evcimik, Burçin Bildik, Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu, Nuri Alço, Serpil Çakmaklı, Nevra Serezli, Özlem Savaş, Oya Başar, Uğurkan Erez ve Özgür Aras yer aldı.

Yarışmanın birincileri Yuşa Cansın Duman ve Ervasu Gürgöz oldu. İkinci Ceyhun Demirkollu ile Sevgi İhsan seçilirken, üçüncülerse Toprak Yılmaz ile Feza Ünlü oldu.

