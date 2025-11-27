×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sinema Güzeli belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Sinema Güzeli#Hakan Solaker#Cahide Palazzo
Sinema Güzeli belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 13:32

Sinema Güzeli yarışmasının finali önceki akşam Hakan Solaker ve ekibi tarafından Cahide Palazzo’da gerçekleştirildi.

Haberin Devamı

 17 kız ve 17 erkek yarışmacı Asil Çağıl’ın koreografisi ile podyumda yürüdü. Gecenin sunuculuğunu Nevra Serezli ile Gökay Kalaycıoğlu yaptı.

Sinema Güzeli belli oldu

Feza Ünlü ve Toprak Yılmaz üçüncü seçildi.

Jüride ise Mine Koşan, Niran Ünsal, Yonca Evcimik, Burçin Bildik, Halil Ergün, Erhan Yazıcıoğlu, Nuri Alço, Serpil Çakmaklı, Nevra Serezli, Özlem Savaş, Oya Başar, Uğurkan Erez ve Özgür Aras yer aldı.

Sinema Güzeli belli oldu

Yarışmanın birincileri Yuşa Cansın Duman ve Ervasu Gürgöz oldu. İkinci Ceyhun Demirkollu ile Sevgi İhsan seçilirken, üçüncülerse Toprak Yılmaz ile Feza Ünlü oldu.

Haberin Devamı

Sinema Güzeli belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sinema Güzeli#Hakan Solaker#Cahide Palazzo

BAKMADAN GEÇME!