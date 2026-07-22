Sinema dünyasını yasa boğan haber: 18 yaşındaki oyuncu trafik kazasında öldü

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Acı haberi Hottle'ın babası Joshua doğruladı.
İşitme engelli olmasına rağmen gencecik yaşında oyunculuk konusunda başarılara imza atan Kaylee Hottle'ı hayattan koparan kaza aşırı hız yüzünden meydana geldi.
TMZ sitesinin haberine göre Maryland'de meydana gelen kazada Hottle'ın içinde bulunduğu 1995 model Honda Accord marka araç bir hendeğe yuvarlandı.
Babasının verdiği bilgiye göre Kaylee hastaneye götürülürken yolda kalbi durdu.
Baba Joshua Hottle acı haberi "Hiç yapmak istemeyeceğim bir uçuşa çıkıyorum" dediği bir sosyal medya canlı yayınıyla duyurdu. Gözü yaşlı baba, kızının cansız bedenini almak için yola çıkacağını sözlerine ekledi.
Talihsiz genç oyuncunun devam ettiği Teksas İşitme Engelliler Okulu da Facebook sayfasından acı haberi paylaştı.
2017 yapımı Kong: Skull Island filminin yapımcıları, reklamı gördüklerinde Kaylee'nin, filmde King Kong ile işaret dili aracılığıyla bağ kuran yetim kız Jia karakteri için gayet uygun olduğunu düşündüler.
Kaylee, 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filminde Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Brian Tyree Henry, Eiza González, Rebecca Hall ve daha birçok oyuncuyla birlikte rol aldı.