Sinema dÃ¼nyasÄ±ndan bir yÄ±ldÄ±z kaydÄ±... Efsane oyuncu Diane Keaton hayata veda etti

AcÄ± haberi Diane Keaton'Ä±n ailesi doÄŸruladÄ±... Aile, bu zor zamanlarda Ã¶zel hayatlarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterilmesini istedi.

1970'lerde ÅŸÃ¶hrete kavuÅŸan Diane Keaton, The GodfatherÂ (Baba) Annie Hall, Baby Boom , First Wives Club ve Something's Gotta Give gibi giÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran filmlerde rol aldÄ±.

1946 doÄŸumlu olan Diane Keaton inÅŸaat mÃ¼hendisi bir baba ile ev kadÄ±nÄ± bir annenin dÃ¶rt Ã§ocuÄŸunun en bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼... GerÃ§ek adÄ± Diane Hall idi... Kariyerine baÅŸlarken Diane Hall adÄ±nda baÅŸka bir oyuncu olduÄŸu iÃ§in annesinin evlilik Ã¶ncesi soyadÄ± olan Keaton'Ä± tercih etti.

Melon ÅŸapka ve smokin giymesiyle de tanÄ±nan sevilen oyuncu, aynÄ± zamanda tuhaf mizah anlayÄ±ÅŸÄ± ve Al Pacino, Warren Beatty ve Woody Allen gibi Hollywood yÄ±ldÄ±zlarÄ±yla kurduÄŸu yÃ¼ksek profilli iliÅŸkilerle de tanÄ±nÄ±yordu.

YarÄ±m asÄ±rdan fazla bir zaman sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ baÅŸarÄ±lÄ± kariyeriyle bilinen Diane Keaton'Ä±n 29 yaÅŸÄ±nda Dexter ve 25 yaÅŸÄ±nda Duke adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu vardÄ±.

Keaton, Ã§ocuklarÄ± Dexter ile Duke'u 50'li yaÅŸlarÄ±ndayken evlat edinmiÅŸti.

Keaton, sinemaya ilk adÄ±mÄ±nÄ± 1970 yÄ±lÄ±nda "AÅŸÄ±klar ve DiÄŸer YabancÄ±lar" filminde attÄ±.

1972'de "Baba" filminde Marlon Brando ve Al Pacino ile baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸtÄ±. O filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kay Adams-Corleone karakteriyle hafÄ±zalara kazÄ±ndÄ±.

AynÄ± yÄ±l Keaton, Woody Allen ile "Tekrar Ã‡al, Sam" filminde rol aldÄ±. Ä°kili, kÄ±sa bir sÃ¼re birliktelik yaÅŸadÄ±ktan sonra iliÅŸkileri platonik bir boyuta ulaÅŸtÄ±.

Ancak bu, ikilinin on yÄ±llar sÃ¼ren iÅŸ birliÄŸinin ve Ã¶mÃ¼r boyu sÃ¼recek dostluÄŸunun baÅŸlangÄ±cÄ±ydÄ±.

Allen ile Keaton'Ä±n ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri olan Annie Hall, yÄ±ldÄ±za 1978 yÄ±lÄ±nda hem AltÄ±n KÃ¼re hem Oscar kazandÄ±rdÄ±.

Diane Keotan'Ä±n Woody Allen ile ortak Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± arasÄ±nda Radyo GÃ¼nleri, Manhattan gibi yapÄ±mlar da bulunuyor.

Keaton, 1980'ler ve 1990'lar boyunca giÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran "Baby Boom", "Father of the Bride" ve "First Wives Club"da rol aldÄ±.

2003 yÄ±lÄ±nda, Nancy Meyers'Ä±n giÅŸe rekorlarÄ± kÄ±ran "Something's Gotta Give" filminde Jack Nicholson'la birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± rolle ikinci AltÄ±n KÃ¼re Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazandÄ±.

Diane Keaton'Ä±n adÄ± uzunca bir sÃ¼re Woody Allen ile Ã¶zdeÅŸleÅŸti.





Keaton'Ä±n konuÅŸulan bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼lerden biri de Al Pacino oldu.

Bu arada zaman zaman sosyal medya kullanan Keaton'Ä±n en son Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Keaton, 11 Nisan'da DÃ¼nya Evcil Hayvanlar GÃ¼nÃ¼ nedeniyle kÃ¶peÄŸi Reggie ile Ã§ekilen bir dizi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±.