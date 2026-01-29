×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sinema dünyası bir efsaneye veda etti... Hasta yatağında bile çalıştı

Güncelleme Tarihi:

#Leonard Cornberg#King Kong#Paddington
Sinema dünyası bir efsaneye veda etti... Hasta yatağında bile çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 17:04

Sinema dünyasından bir yıldız kaydı... King Kong, Psycho, The Mummy gibi filmlerde de imzası bulunan ve "efsane" olarak nitelendirilen hikaye analisti ve stüdyo yöneticisi Leonard Kornberg, 75 yaşında hayata veda etti. Kornberg 75 yaşındaydı.

Haberin Devamı

Leonard Kornberg'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Ancak 2021 yılından bu yana Erişkin Poliglukozan Cisim Hastalığı (APBD) adı verilen nörodejeneratif bir hastalıkla mücadele ettiği biliniyordu.

Çok nadir görülen bu hastalık, sinir sistemini hedef alıyor ve hastanın hareket gücünü zaman içinde azaltıyor.

Sinema dünyası bir efsaneye veda etti... Hasta yatağında bile çalıştı

HASTA YATAĞINDAN DA ÇALIŞTI
Kornberg de her ne kadar hastalıkla mücadele etse de emekliye ayrılmayıp mesleğini yapmayı sürdürmüştü.

Hatta tamamen yatağına bağlıyken bile işine veda etmedi.

Leonard Kornberg'in parlak kariyeri, 1980'lerde Carson Productions'da hikaye analisti olarak başladı, ardından Fox ve Universal gibi büyük stüdyolarda hikaye analisti olarak çalıştı.

Haberin Devamı

Daha sonra Universal'da yükselerek Geliştirme Direktörü, Prodüksiyon Başkan Yardımcısı ve nihayetinde Prodüksiyon Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu.

Birçok projenin beyazperdeye taşınmasını sağlayan ekiplerin başında yer aldı.

Paddington, Mumya, King Kong, Hacksaw Ridge ve Psycho gibi sevilen filmlerin beyazperdeye taşınmasında önemli bir rol oynadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Leonard Cornberg#King Kong#Paddington

BAKMADAN GEÇME!