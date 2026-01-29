Sinema dünyası bir efsaneye veda etti... Hasta yatağında bile çalıştı

Haberin Devamı

Leonard Kornberg'in ölüm nedeni açıklanmadı.

Ancak 2021 yılından bu yana Erişkin Poliglukozan Cisim Hastalığı (APBD) adı verilen nörodejeneratif bir hastalıkla mücadele ettiği biliniyordu.

Çok nadir görülen bu hastalık, sinir sistemini hedef alıyor ve hastanın hareket gücünü zaman içinde azaltıyor.

HASTA YATAĞINDAN DA ÇALIŞTI

Kornberg de her ne kadar hastalıkla mücadele etse de emekliye ayrılmayıp mesleğini yapmayı sürdürmüştü.

Hatta tamamen yatağına bağlıyken bile işine veda etmedi.

Leonard Kornberg'in parlak kariyeri, 1980'lerde Carson Productions'da hikaye analisti olarak başladı, ardından Fox ve Universal gibi büyük stüdyolarda hikaye analisti olarak çalıştı.

Daha sonra Universal'da yükselerek Geliştirme Direktörü, Prodüksiyon Başkan Yardımcısı ve nihayetinde Prodüksiyon Kıdemli Başkan Yardımcısı oldu.

Birçok projenin beyazperdeye taşınmasını sağlayan ekiplerin başında yer aldı.

Paddington, Mumya, King Kong, Hacksaw Ridge ve Psycho gibi sevilen filmlerin beyazperdeye taşınmasında önemli bir rol oynadı.