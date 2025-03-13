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Şinasi Yurtsever'in vefatı dostlarını yasa boğdu: Mekanın cennet olsun sınıf arkadaşım

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#Şinasi Yurtsever#Oyuncu#Vefat
Şinasi Yurtseverin vefatı dostlarını yasa boğdu: Mekanın cennet olsun sınıf arkadaşım
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 19:18

Oyuncu Şinasi Yurtsever mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yurtsever'in vefatı dostlarını yasa boğdu.

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CAN YILMAZ

Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Allah rahmet eylesin.

ŞAHİN IRMAK

Nur içinde yat güzel adam.. Çok üzgünüm.

ŞEBNEM SÖNMEZ

Ah canım Şino'm

Şinasi Yurtseverin vefatı dostlarını yasa boğdu: Mekanın cennet olsun sınıf arkadaşım

SERDAL GENÇ

Şinasi abiyi kaybetmişiz. Çok üzgünüm söyleyecek sözüm yok

NECMİ YAPICI

Mekanın cennet olsun kardeşim, sınıf arkadaşım... Güzel sanatlar fakültesinde , senin evinde yaşadığımız güzel maceraları anlattıkça, bizimle olacaksın...

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VEDA YURTSEVER

Çıkarttığın her yeni tipe hayranlık duyar, seninle aynı projede olmanın hayalini kurardım. Son görüşmemizde beni havalara savurup söylediğin o cümlelerini ömrüm vefa ettikçe kalbimde taşıyacağım. Ben hem bir kuzen hem de bir meslektaşımı , Dünya’da çok yetenekli bir oyuncuyu kaybetti , çok erkendi çooookkk… Huzur içinde uyu Şino.

Şinasi Yurtseverin vefatı dostlarını yasa boğdu: Mekanın cennet olsun sınıf arkadaşım

TALAT BULUT

Devrin daim olsun Şinasi

 

 

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#Şinasi Yurtsever#Oyuncu#Vefat

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