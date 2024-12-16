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Sinan Akçıl'dan Hadise'ye yanıt: Ben öyle hatırlamıyorum ama...

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#Sinan Akçıl#Hadise#Ayrılık Açıklaması
Sinan Akçıldan Hadiseye yanıt: Ben öyle hatırlamıyorum ama...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 14:58

Şarkıcı Hadise, konuk olduğu programda eski sevgilisi ile ayrılma nedenini anlattı, Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi.

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Şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'le Bu Gece'ye konuk oldu.

'AYRILIK SÜRECİ BAŞLAMIŞTI'

Hadise, programda yıllar önce biten ilişkisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Sinan Akçıldan Hadiseye yanıt: Ben öyle hatırlamıyorum ama...

"Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Telefonumu şarj eder misin dedi. Birden her şeyi senkronize etmek ister misin çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Ondan sonra bir video izledim" diyen Hadise'ye eski aşkı Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi.

'BİR KADININ LAFI ÜZERİNE LAF SÖYLENMEZ'

Akçıl sosyal medya hesabında "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" mesajını paylaştı.

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Sinan Akçıldan Hadiseye yanıt: Ben öyle hatırlamıyorum ama...

Hadise ile Sinan Akçıl 2008 yılında aşk yaşamaya başlamış, 2 yıl süren birliktelik 2010 yılında sona ermişti...

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#Sinan Akçıl#Hadise#Ayrılık Açıklaması

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