Sinan Akçıl'dan Hadise'ye: Ne hakkım varsa helal olsun

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HADİSE, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü şarkıcı, hayatında bir kere aldatıldığını açıkladı. Hadise, aldatıldığını nasıl öğrendiğini şöyle anlattı: “Bir kere aldatıldığımı kendim keşfettim, yıllar önce. Muhteşem bir hikâye. Bir kavga yaşandı, ben çıktım evden. Otele gittim, orada kaldım. Ben niye gidiyorsam? Ama gittim. Peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde; aslında ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Sancılı bir süreç. Ben de ‘Allah’ım önüme öyle bir şey çıkar ki, ben de rahatlıkla bu ilişkiyi bitireyim’ diyorum.

BİR VİDEO İZLEDİM İZLEMEZ OLAYDIM

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O zamanlar MacBook’lar yeni çıkmıştı, ben de telefonumu onunla şarj ediyordum. Sevgilimin de şarjı bitiyordu, ‘Şarj eder misin telefonumu?’ dedi, aldım bilgisayara bağladım. O arada lavaboya gitti. Birden ‘Her şeyi senkronize etmek ister misin?’ diye bir soru çıktı ekranda. ‘Evet’e bastım. Baktım, bayağı kendisini çekmiş aynada ama aşırı fazla. Çok saçma değil mi, hiç yakışmıyor. ‘Iıı’ falan oldum. Sonra bir video izledim. İzlemez olaydım. Ama iyi ki izledim. Bir performans videosu. Ondan sonra hayat değişti. Film sahnesi gibiydi aslında, hakikaten o sahne yazılır ve oynanırmış. Tabii kızgınlık, pişmanlık, nefret hepsini bir arada yaşadım. Ama çok hızlı bir şekilde bitirebildim kafamda ve kalbimde.”

'BİR KADININ LAFI ÜZERİNE LAF SÖYLENMEZ'

Hadise'ye eski aşkı Sinan Akçıl'dan yanıt gecikmedi.Akçıl sosyal medya hesabında "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" mesajını paylaştı.

'HAKKIM HELAL OLSUN'

Sinan Akçıl bugün de Hadise'nin yıllar önce katıldığı Altın Kelebek ödül törenindeki teşekkür konuşmasını "Ne kadar naif... Eskiden aşk, sevgi ve saygı çok daha güzel anlatılıyordu sanki. Her kimde hakkım varsa hepsine ve herkese helal olsun." notuyla yayınladı.

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HADİSE NE DEMİŞTİ?

Altın Kelebek ödülüne layık görülen Hadise, sahneden Sinan Akçıl'a teşekkür etmişti:

"Bu sene bir şarkıyla Avrupa'da Türkiye'yi bambaşka bir yere taşıdık. Buna hakikaten inanıyorum. Elimden geleni yaptım ve sevgili Sinan Akçıl'a teşekkür etmek istiyorum. Senin sayende 'Düm Teke Tek' doğdu. Beni bir sanatçı, söz yazarı olarak etkilediğin için çok teşekkür ediyorum sana..."