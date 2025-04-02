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Sinan Akçıl'dan aşk sorusuna yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Akçıl#Sedef Bekiroğlu#Etiler
Sinan Akçıldan aşk sorusuna yanıt
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 09:02

Sinan Akçıl, sunucu Sedef Bekiroğlu’yla görüntülendi. Şarkıcı, aşk sorularına “Sedef benim yakın arkadaşım” yanıtını verdi.

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GECE GECE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE

Sinan Akçıl önceki akşam Etiler’deydi. Sunucu Sedef Bekiroğlu’yla buluşan ünlü şarkıcı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Muhabirlere “Gece gece güneş gözlüğüyle gördünüz beni” diyerek gülen Akçıl, gündemindeki projeler sorulunca “Yeni çalışma var, bir düet hazırlığımız var” dedi.

Sinan Akçıldan aşk sorusuna yanıt

BELKİ BİRİ VARDIR, SİZ YAKALAYAMIYORSUNUZDUR

Sinan Akçıl’a aşk hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şarkıcı, birlikte görüntülendiği Sedef Bekiroğlu için “Sedef benim yakın arkadaşım” dedi. Akçıl daha sonra “Aşk sorularınız karşısında ‘belki vardır bir şeyler’ demek istiyorum. Yakalayamıyorsunuzdur belki” diyerek kahkaha attı. 

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Sinan Akçıldan aşk sorusuna yanıt

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#Sinan Akçıl#Sedef Bekiroğlu#Etiler

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