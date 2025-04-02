Sinan Akçıl'dan aşk sorusuna yanıt

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GECE GECE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE



Sinan Akçıl önceki akşam Etiler’deydi. Sunucu Sedef Bekiroğlu’yla buluşan ünlü şarkıcı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşırdı. Muhabirlere “Gece gece güneş gözlüğüyle gördünüz beni” diyerek gülen Akçıl, gündemindeki projeler sorulunca “Yeni çalışma var, bir düet hazırlığımız var” dedi.

BELKİ BİRİ VARDIR, SİZ YAKALAYAMIYORSUNUZDUR



Sinan Akçıl’a aşk hayatıyla ilgili sorular da yöneltildi. Şarkıcı, birlikte görüntülendiği Sedef Bekiroğlu için “Sedef benim yakın arkadaşım” dedi. Akçıl daha sonra “Aşk sorularınız karşısında ‘belki vardır bir şeyler’ demek istiyorum. Yakalayamıyorsunuzdur belki” diyerek kahkaha attı.

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