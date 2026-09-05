Sinan Akçıl: Yapay zekâda ruh yok

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Konser öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, yapay zekânın müzisyenleri devre dışı bırakıp bırakmayacağı yönündeki tartışmalara esprili bir yanıt verdi:
“Yapay zekâ senede bir iki şarkı tutturabilir ama biz daha fazla. Gerçek duyguyu özlüyoruz. Yapay zekâda ruh yok.”
EN BÜYÜK CEZAYI VERDİM
Sinan Akçıl, Ferhat Göçer’in eserlerini seslendiremeyeceğini söyledi:
“Konser yaptığında gözlemciler de olacak. Şarkıları söylediği an gereken işlemi yapacağız. Asla söyleyemez. Bence ona verebileceğim en büyük ceza, şarkılarımdan onu mahrum etmek oldu.”