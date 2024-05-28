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Sinan Akçıl: Hayatım boyunca kimseden kaçmadım

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#Sinan Akçıl#İzmir#Kaza
Sinan Akçıl: Hayatım boyunca kimseden kaçmadım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 08:41

Sinan Akçıl, konser vermek için gittiği İzmir’de karşıdan karşıya geçmek isterken kazaya neden oldu.

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Şarkıcı, karşıya geçerken bir kamyon şoförü ani fren yaptı. Bunun sonucunda arkasındaki otomobil de duramayarak öndeki araca çarptı.

Akçıl ise kazanın meydana geldiği sırada yoluna devam etti. Aracını ani bir şekilde durduran ve arkadaki aracın kendisine çarpmasına sinirlenen kamyonetin şoförü dışarı çıkarak Akçıl’ın peşinden gitti.

Sinan Akçıl: Hayatım boyunca kimseden kaçmadım

Şoförün arkadaşlarının müdahalesiyle kavga engellendi. Şarkıcı, kazayla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı:

“Kazaya ben sebep olmadım. Kamyon şoförü kardeşime gereken neyse yapalım dedim. Ofiste buluşulacak. Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir.”

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#Sinan Akçıl#İzmir#Kaza

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