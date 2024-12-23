Simona Guatieri: Wanda Nara, kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara yeni haberlerle gündemde.



Sivasspor oyuncusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Mitre Live’a verdiği röportajda Wanda Nara hakkında konuştu.



Wanda Nara’nın Icardi’nin Inter’de oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Keita Balde ile yasak aşk yaşadığını anlatan Guatieri şu ifadeleri kullandı:

BANA FOTOĞRAF GÖNDERDİ

“Keita ile mayıs 2022’de evlendim. Bir rüyada gibiydim. Ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin, Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler."

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Wanda Nara’nın kendisine Balde ile birlikte Dubai’den fotoğraflar gönderdiğini de belirten Guatieri sözlerine şöyle devam etti:



“Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar.”

Mauro Icardi’nin Wanda Nara’nın kendisini, Inter’de oynadığı dönemde 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videoları mahkemeye sunduğu iddia edildi.