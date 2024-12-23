×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Simona Guatieri: Wanda Nara, kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi

Güncelleme Tarihi:

#Simona Guatieri#Wanda Nara#Mauro Icardi
Simona Guatieri: Wanda Nara, kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 10:09

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’nın ‘beni takım arkadaşımla aldattı’ iddiasından sonra Sivasspor oyuncusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri’den ihanet açıklaması geldi. Guatieri, Wanda Nara hakkında“Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın” diye konuştu.

Haberin Devamı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara yeni haberlerle gündemde.

Sivasspor oyuncusu Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, Mitre Live’a verdiği röportajda Wanda Nara hakkında konuştu.

Wanda Nara’nın Icardi’nin Inter’de oynadığı dönemdeki takım arkadaşı Keita Balde ile yasak aşk yaşadığını anlatan Guatieri şu ifadeleri kullandı:

Simona Guatieri: Wanda Nara, kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi

BANA FOTOĞRAF GÖNDERDİ

“Keita ile mayıs 2022’de evlendim. Bir rüyada gibiydim. Ama her şey o gün sona erdi. O tarihten 2 ay sonra Icardi bana eşinin, Keita ile birlikte olduğunu söyledi. Evdeki kameradan alınan deliller var. Bunlar sadakatsizliğini kanıtlayacak görüntüler."

Haberin Devamı

Wanda Nara’nın kendisine Balde ile birlikte Dubai’den fotoğraflar gönderdiğini de belirten Guatieri sözlerine şöyle devam etti:

“Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın. Ona ne diyebilirim bilmiyorum. Daha fazla ayrıntı paylaşmayacağım çünkü korkunçlar.”

Simona Guatieri: Wanda Nara, kocamla yatıp bana fotoğraf gönderdi

Mauro Icardi’nin Wanda Nara’nın kendisini, Inter’de oynadığı dönemde 2 yıl boyunca Keita Balde ile aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videoları mahkemeye sunduğu iddia edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Simona Guatieri#Wanda Nara#Mauro Icardi

BAKMADAN GEÇME!