Simge Sağın: Sezen Aksu bana hazine verdi!

Simge Sağın, Sibel Arna’nın YouTube programı ‘Ne Olursan Ol Rahat Ol’a konuk oldu. Şarkıcı, Sezen Aksu’nun ayakkabı koleksiyonunun kendisine geçtiğini anlattı:

“‘Öpücem’ şarkımın klibinden hemen önce Sezen Aksu’nun evine gitmiştim. Bana klip için bir koli dolusu ayakkabı verdi. Çekimler bittikten sonra o ayakkabıları geri götürdüm. ‘Niye geri getirdin, ben onları giymiyorum’ dedi ve yeniden bana verdi, geri almadı.”

Sağın, Sezen Aksu’nun ardından daha çok ayakkabısını kendisine gönderdiğini de söyledi: “Sonra Özgür (Aras) ayakkabıların çok daha fazlasıyla bana geldi. Devasa bir kutuyla Sezen’in bütün ayakkabıları artık bendeydi. O kadar güzel ayakkabılar ki. İçlerinde özel yapım modeller ve çok önemli markalar var.”

BANA SAHNEDE ŞANS GETİRİYOR

Simge Sağın, büyük bir hazineye sahip olduğunu söyledi: “Sezen Aksu’nun ayakkabılarını giyip sahneye çıktığım her konserim inanılmaz geçiyor.” Şarkıcı, ayakkabıların uğur getirdiğine inandığını açıkladı:

“Onun uğuruyla sahneye çıkıyorum. Sahnede ‘Acaba Sezen bunu hangi konserde giydi?’ diye düşünüyorum. Büyülenmiş, Sezen’in dualarıyla sarıp sarmalanmış gibi çıkıyorum sahneye. Pozitif bir enerji veriyor.”