Simge Sağın: Sezen Aksu bana hazine verdi!

Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 09:00

Simge Sağın, Sezen Aksu’nun ayakkabı koleksiyonun kendisinde olduğunu açıkladı: “Sezen’in bütün ayakkabıları artık bende. İçlerinde özel yapım modeller ve çok önemli markalar var. Ayakkabılarını giyip sahneye çıktığım her konserim inanılmaz geçiyor ve şans getiriyor.”

Simge Sağın, Sibel Arna’nın YouTube programı ‘Ne Olursan Ol Rahat Ol’a konuk oldu. Şarkıcı, Sezen Aksu’nun ayakkabı koleksiyonunun kendisine geçtiğini anlattı:

“‘Öpücem’ şarkımın klibinden hemen önce Sezen Aksu’nun evine gitmiştim. Bana klip için bir koli dolusu ayakkabı verdi. Çekimler bittikten sonra o ayakkabıları geri götürdüm. ‘Niye geri getirdin, ben onları giymiyorum’ dedi ve yeniden bana verdi, geri almadı.”

Sağın, Sezen Aksu’nun ardından daha çok ayakkabısını kendisine gönderdiğini de söyledi: “Sonra Özgür (Aras) ayakkabıların çok daha fazlasıyla bana geldi. Devasa bir kutuyla Sezen’in bütün ayakkabıları artık bendeydi. O kadar güzel ayakkabılar ki. İçlerinde özel yapım modeller ve çok önemli markalar var.”

BANA SAHNEDE ŞANS GETİRİYOR

Simge Sağın, büyük bir hazineye sahip olduğunu söyledi: “Sezen Aksu’nun ayakkabılarını giyip sahneye çıktığım her konserim inanılmaz geçiyor.” Şarkıcı, ayakkabıların uğur getirdiğine inandığını açıkladı:

“Onun uğuruyla sahneye çıkıyorum. Sahnede ‘Acaba Sezen bunu hangi konserde giydi?’ diye düşünüyorum. Büyülenmiş, Sezen’in dualarıyla sarıp sarmalanmış gibi çıkıyorum sahneye. Pozitif bir enerji veriyor.”

 

