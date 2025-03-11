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Simge Sağın: O kişi henüz karşıma çıkmadı

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#Simge Sağın#Mauro Icardi#Wanda Nara
Simge Sağın: O kişi henüz karşıma çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:49

Simge Sağın önceki gün Aşiyan sahilinde karşılaştığı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Bir dönem adı Mauro Icardi ile anılan şarkıcı, futbolcunun boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara’nın Türkiye’de ‘yılın kadını’ ödülü almasıyla ilgili soruyu “Ne güzel, harika. Başarılar diliyorum herkese” diye yanıtladı.

Aşk konusunda “Benim hayatımda sadece müzik var, başka hiçbir şey yok” diyen Sağın, “Kalbinizi aşka kapattınız mı?” sorusu karşısında “Hayır, kapatmadım. Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma” şeklinde konuştu.

Simge Sağın: O kişi henüz karşıma çıkmadı

Sağın, “Hayranınızla birlikte olur musunuz?” sorusu üzerine de “Hiç belli olmaz bu işler, büyük konuşmak istemem” dedi.

 

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#Simge Sağın#Mauro Icardi#Wanda Nara

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