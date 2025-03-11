Simge Sağın: O kişi henüz karşıma çıkmadı

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Bir dönem adı Mauro Icardi ile anılan şarkıcı, futbolcunun boşanmak üzere olduğu eşi Wanda Nara’nın Türkiye’de ‘yılın kadını’ ödülü almasıyla ilgili soruyu “Ne güzel, harika. Başarılar diliyorum herkese” diye yanıtladı.

Aşk konusunda “Benim hayatımda sadece müzik var, başka hiçbir şey yok” diyen Sağın, “Kalbinizi aşka kapattınız mı?” sorusu karşısında “Hayır, kapatmadım. Aşka gerek duymuyor değilim. Herkesin aşka ve sevgiye ihtiyacı vardır ama benim sevebileceğim biri çıkmadı karşıma” şeklinde konuştu.

Sağın, “Hayranınızla birlikte olur musunuz?” sorusu üzerine de “Hiç belli olmaz bu işler, büyük konuşmak istemem” dedi.