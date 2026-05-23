Simge Sağın: Hayatımın aşkını buldum

DJ sevgilisi İlkay Şencan’la kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı mutluluğunu paylaştı:

“Ruh eşimi çok aradım. Ama sonunda buldum. İlişkimiz daha çok yeni, üç ay olacak neredeyse. Aradığım eş bulundu. Albümdeki ‘Mucize’ şarkısı da bana yazılmıştı. Hayatımda bana yazılan ilk ve tek şarkıydı. Beni, hislerimi, duygularımı, hayallerimi anlatıyordu. Şarkıda ‘Ruh eşimi bekliyordum, biliyordum’ diye bir söz vardı mesela. Ben de ona sıkı sıkıya tutundum. Sözlerini ve bestesini Selim Siyami yaptı. Ona dönüp dönüp, ‘Bak bunu da artık yazdın, bu gerçek olsun’ diyordum. Çünkü uzun zamandır hayatımda kimse yoktu. Bekledim ve gerçekten çok iyi biriyle tanıştım. İyi ve yeni biri. Daim olsun.”

İlkay Şencan’a şarkı yaptığını dile getiren Simge sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ona da şarkı yaptım. Onu tanıdıktan sonra o süreçte çok fazla şarkı yaptım. O dönemde gerçekten çok üretken oldum. Şimdi ise müziğe biraz ara verdim, kendime küçük bir mola tanıdım. Çünkü sürekli beste yapabilmek mümkün olmuyor.



SÜRPRİZ SEVERİM



Şarkılarım çok seviliyor, hayatımda başardığım pek çok şey var ama içimde hep bir eksiklik, bir boşluk vardı. O sevgisizlik hissi tamamlanmadığında, ne yaparsan yap her şey bana içi boş bir dünya gibi geliyordu. O ise içimdeki o boşluğu, yıllardır aradığım duyguyu bana hediye etti. Eksik kalan yeri doldurdu.”

İlişkilerinde sürprizleri sevdiğini belirten Simge “Her kadın gibi ben de küçük sürprizleri severim. Çok büyük beklentileri olan biri değilim aslında. Ama sürpriz hoşuma gider tabii. Bir çiçek olur, küçük bir jest olur. Bunlar her kadının hoşuna giden şeyler. Benim de hoşuma gidiyor, yalan yok.”