Şimdi disko zamanı

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SAHNELERİN YENİ İKİLİSİ

Serhat Hacıpaşalıoğlu, sahneye koyduğu yeni projesi “Disco Show”da müzik dünyasının güçlü seslerinden Yeşim Salkım’la buluştu. İkili, 70’li yılların disko hitlerinden popüler Türkçe eserlere uzanan 100 şarkılık bir repertuvar hazırladı. First Ladies of Disco üçlüsünün de yer aldığı şovun galası, Dada Kabare’de yapıldı.

ŞOV DEVAM EDECEK

İlk kez birlikte sahneye çıkan Serhat Hacıpaşalıoğlu ve Yeşim Salkım, uyumlarıyla konuklardan tam not aldı. Yeşim Salkım, “Her zaman çok takdir edip beğeniyorum” dediği Hacıpaşalıoğlu ile aynı sahnede olmaktan büyük zevk duyduğunu söyledi.

Serhat Hacıpaşalıoğlu da Yeşim Salkım’ın güçlü sesi ve etkileyici sahnesiyle “Disco Show” için en uygun isim olduğunu dile getirdi: “Bu beraberliğimiz devam edecek. ‘Disco Show’ bu yaz sahnelere damga vuracak!”